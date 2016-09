Unirea Mirşid şi Dumbrava Gîlgău, cu maxim de puncte după şase etape Marius Morar

Unirea Mirşid şi Dumbrava Gîlgău continuă seria succeselor în actuala ediţie a Ligii a IV-a de fotbal. Mirşidul s-a impus cu scorul de 4 – 0 pe teren propriu în faţa echipei Cetatea Buciumi, după ce scorul pauzei a fost 3 – 0 în favoarea gazdelor. Pavel Ciprian a reuşit “dubla” pentru formaţia antrenată de Marius Cozma, iar pe lista marcatorilor şi-au mai trecut numele Mihai Bode şi Ionuţ Mureşan.

Dumbrava Gîlgău a trecut la pas de Gloria Bobota, echipa antrenată de Marius Paşca impunându-se cu scorul de 8 – 1, după ce la pauză, tabela arăta 3 – 0 în favoarea gazdelor.

Singura remiză din runda a şasea s-a înregistrat la Nuşfalău, între CS Barcăul din localitate şi Flacăra Halmăşd. Gazdele au condus cu 1 – 0, după golul înscris în minutul 2 de Vasile Ciorba, din lovitură de pedeapsă, iar în minutul 62, oaspeţii au restabilit egalitatea prin Garbacz Szilard. Gazdele au trecut din nou în avantaj în minutul 71,după reuşita lui Kallai Viorel, iar scorul final l-a stabilit Nicolae Rad, în minutul 88, dintr-un penalty.

Rapid Jibou rămâne una dintre favoritele la câştigarea campionatului, “bifând” duminică a cincea victorie a sezonului, după ce a câştigat cu 2 – 0 duelul de pe teren propriu cu CS Crasna.

Clasată pe ultimul loc la finalul ediţiei trecute, Sportul Şimleu Silvaniei are o evoluţie mai bună în actualul sezon, obţinând duminică a doua victorie. După şase etape, şimleuanii se situează pe poziţia a opta, cu opt puncte acumulate.

Etapa viitoare este programată duminică, 2 octombrie, după următorul program: AS Chieşd – Sportul Şimleu Silvaniei, Benfica Ileanda – Rapid Jibou, CS Crasna – CS Barcău Nuşfalău, Flacăra Halmăşd – Dumbrava Gîlgău, Gloria Bobota – Silvania Cehu Silvaniei, Olimpic Bocşa – Unirea Mirşid, Cetatea Buciumi – Real Crişeni, Inter Pericei – CS Hida.

Rezultatele complete şi marcatorii:

CS Barcău Nuşfalău – Flacăra Halmăşd 2 – 2, 8 – 1 la juniori

Au marcat: Vasile Ciorba (min. 2-pen.), Kallai Viorel (min. 71), respectiv Garbacz Szilard (min. 62), Nicolae Rad (min. 88-pen.)

Dumbrava Gîlgău – Gloria Bobota 8 – 1, 10 – 1 la juniori

Au marcat: Gabriel Ţiriac (min. 7-pen.), Flaviu Bărnuţiu (min. 17), Adrian Călăcean (min. 25), Alin Mierea (min. 59 şi 75), Bogdan Ciaca (min. 73 şi 87), Ciprian Nagy (min. 84), respectiv Andrei Chiş (min. 82)

Sportul Şimleu – CS Hida 7 – 0, 12 – 0 la juniori

Au marcat: Cătălin Bence (min. 8, 64, 82), Paul Ardelean (min. 35 şi 48), Daniel Contraş (min. 60) şi Paul Mocan (min. 87)

AS Chieşd – Benfica Ileanda 0 – 1, 1 – 2 la juniori

Au marcat: Darius Cobliş (min. 70)

Rapid Jibou – CS Crasna 2 – 0, 4 – 0 la juniori

Au marcat: Andrei Teglaş (min. 9) şi Dan Zaharia (min. 72)

Real Crişeni – Inter Pericei 3 – 1, 12 – 1 la juniori

Au marcat: Ioan Breban (min. 31), Paul Herman (min. 37), Sergiu Ardelean (min. 90+3), respectiv Călin Balotă (min. 40)

Unirea Mirşid – Cetatea Buciumi 4 – 0, 7 – 2 la juniori

Au marcat: Ciprian Pavel (min. 20 şi 70), Mihai Bode (min. 27) şi Ionuţ Mureşan (min. 40)

Silvania Cehu Silvaniei – Olimpic Bocşa 3 – 0 (neprezentare), 2 – 2 la juniori

Clasament:

1. Unirea Mirşid 6 6 0 0 45 – 6 18p

2. Dumbrava Gîlgău 6 6 0 0 37 – 2 18p

3. Rapid Jibou 6 5 1 0 16 – 4 16p

4. Flacăra Halmăşd 6 4 2 0 25 – 11 14p

5. CS Barcău Nuşfalău 6 3 3 0 22 – 12 12p

6. Benfica Ileanda 6 3 1 2 15 – 10 10p

7. Silvania Cehu Silv. 6 3 0 3 13 – 12 9p

8. Sportul Şimleu 6 2 2 2 19 – 25 8p

9. CS Crasna 6 2 1 3 16 – 12 7p

10. Cetatea Buciumi 6 2 0 4 8 – 15 6p

11. CS Hida 6 1 2 3 9 – 28 5p

12. Real Crişeni 6 1 1 4 8 – 19 4p

13. Gloria Bobota 6 1 1 4 11 – 25 4p

14. AS Chieşd 6 1 0 5 13 – 25 3p

15. Olimpic Bocşa 6 1 0 5 10 – 25 3p

16. Inter Pericei 6 0 0 6 6 – 42 0p

Comentarii

comments