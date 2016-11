Unirea Mirşid, record de goluri într-un singur meci Marius Morar

Câştigătoarea eventului din sezonul trecut, pare să fie cea mai în formă echipă şi în actuala ediţie a Ligii a IV-a de fotbal. Unirea Mirşid a făcut duminică o nouă victimă în judeţ, învingând cu 21 – 0 AS Chieşd, formaţie ce se situează pe penultimul loc. Mihai Bode, unul dintre cei mai experimentaţi jucători din echipa Mirşidului, a înscris nu mai puţin de şapte goluri, urmat de Ciprian Pavel cu cinci reuşite şi Ionuţ Mureşan cu trei goluri marcate. Pe lista marcatorilor şi-au mai trecut numele Sergiu Bereschi, Toth Karoly, Marcel Mureşan, Radu Blaga, Ciprian Bărnuţiu şi Maior Istvan.

Derby-ul rundei a 12-a s-a disputat la Gîlgău, unde Dumbrava din localitate a primit vizita celor de la Barcău Nuşfalău. A fost un meci extrem de disputat, în care arbitrul de centru a acordat nu mai puţin de patru lovituri de pedeapsă, dintre care, trei au fost transformate şi una ratată. Oaspeţii le-au transformat pe amândouă, în timp ce gazdele, doar una. Victoria le-a aparţinut în final celor din Nuşfalău, care au înscris golul victoriei în minutul 90+2, la câteva momente după ce Dumbrava a irosit una dintre cele mai mari ocazii ale meciului. Scorul final a fost 2 – 3, după ce oaspeţii au condus şi la pauză cu 2 – 1.

O singură remiză s-a înregistrat în runda de la finalul săptămânii trecute, scorul final al partidei dintre Real Crişeni şi Benfica Ileanda fiind 1 – 1.

Rezultatele complete şi marcatorii:

Inter Pericei – Flacăra Halmăşd 0 – 1, 5 – 3 la juniori

A marcat: Adrian Dregan (min. 25)

Dumbrava Gîlgău – CS Barcău Nuşfalău 2 – 3, 0 – 4 la juniori

Au marcat: Bogdan Ceaca (min. 28-pen.), Marius Rus (min. 88), respectiv Codruţ Ardelean (min. 3-pen, 45-pen şi 90+2)

Olimpic Bocşa – Sportul Şimleu 2 – 3, 0 – 7 la juniori

Au marcat: Cosmin Sabou (min. 30, 90+2), respectiv Paul Ardelean (min. 45+1), Vlad Pop (min. 51) şi Andrei Chiş (min. 55)

Real Crişeni – Benfica Ileanda 1 – 1, 2 – 2 la juniori

Au marcat: Paska Bogdan (min. 7), respectiv Ionuţ Duma (min. 14)

Silvania Cehu Silvaniei – Rapid Jibou 1 – 3, 4 – 1 la juniori

Au marcat: Bogdan Bucur (min. 56), respectiv Marius Haiduc (min. 31), Adrian Fărcaş (min. 58 şi 60)

Unirea Mirşid – AS Chieşd 21 – 0, 4 – 2 la juniori

Au marcat: Mihai Bode (min. 16, 20, 51, 59, 61, 72 şi 86), Pavel Ciprian (min. 10, 25, 40, 66 şi 70), Maior Istvan (min. 23), Sergiu Bereschi (min. 39), Marcel Mureşan (min. 38), Toth Karoly (min. 43), Ionuţ Mureşan (min. 44, 55 şi 63), Radu Blaga (min. 80) şi Ciprian Bărnuţiu (min. 47)

CS Hida – CS Crasna 1 – 2, 1 – 4 la juniori

Au marcat: Darius Colciar (min. 75), respectiv Nagy Benjamin (min. 35) şi Rareş Groze (min. 81)

Clasament:

1. Unirea Mirşid 11 11 0 0 91 – 13 33p

2. Rapid Jibou 11 9 1 1 32 – 9 28p

3. Flacăra Halmăşd 12 8 3 1 46 – 19 27p

4. Dumbrava Gîlgău 11 8 1 2 52 – 11 25p

5. Barcău Nuşfalău 11 7 4 0 35 – 15 25p

6. Cetatea Buciumi 11 6 1 4 30 – 24 19p

7. Sportul Şimleu 12 5 2 5 36 – 35 17p

8. Silvania Cehu Silv. 11 5 0 6 25 – 23 15p

9. CS Crasna 11 4 2 5 20 – 20 14p

10. Olimpic Bocşa 12 3 2 7 24 – 40 11p

11. Benfica Ileanda 11 2 3 6 12 – 28 9p

12. CS Hida 11 2 2 7 15 – 47 8p

13. Real Crişeni 11 1 3 7 11 – 30 6p

14. AS Chieşd 11 1 0 10 15 – 78 3p

15. Inter Pericei 11 0 0 11 13 – 65 0p

