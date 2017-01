Un zălăuan a câştigat o competiţie de taekwondo în Anglia Marius Morar

După zece ani în care a practicat taekwondo în România, zălăuanul Alin Marian a decis că plece în Anglia, stabilindu-se în oraşul Barnsley. Timp de doi ani nu a mai practicat sportul care l-a consacrat la nivel naţional şi balcanic, iar din 2015, Marian şi-a reluat antrenamentele, legitimându-se la Clubul “Lion Taekwondo”.

“Din cauza serviciului, timp de doi ani am fost nevoit să întrerup sportul de performanţă, iar din 2015 am reluat pregătirea”, a afirmat Alin Marian.

Experienţa acumulată în cei zece ani cât a practicat taekwondo la Zalău l-a ajutat pe Alin Marian să-şi reintre în scurt timp în formă, iar odată cu trecerea timpului a participat şi la o serie de competiţii organizate în Barnsley, dar şi în alte zone ale Angliei.

Finalul anului 2016 i-a adus lui Marian un rezultat notabil, zălăuanul clasându-se pe prima poziţie la competiţia Doncaster Dome Open”, la categoria 74 de kilograme.

“În ţară, luptam la categoria 58 de kilograme, însă, în cei doi ani cât am făcut pauză au apărut kilogramele în plus. Am avut un salt de trei categorii, iar acest lucru mi-a îngreunat mult evoluţia. A fost o competiţie de amploare, la care au fost prezenţi peste 350 de sportivi, reprezentând 21 de cluburi”, a mai precizat Marian.

Iniţial, Alin Marian a activat ca sportiv în cadrul Clubului Sportiv “Taekwondo” Zalău, condus de Ciprian Simoc până în 2006. După plecarea acestuia în Statele Unite ale Americii, clubul a fost preluat de Alin Marian, care a devenit campion naţional la acest sport şi medaliat cu bronz la Campionatul Balcanic.

