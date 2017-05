Un zălăuan a ajuns în finala proiectului “Performanţa are Viitor”, organizat de Federaţia Română de Fotbal Marius Morar

“Faceţi-mi, vă rog, o fotografie cu noul fotbalist al echipei naţionale”, spunea în urmă cu doi ani fostul atacant al echipei naţionale, Gabi Balint, despre Mario Ciurbe, un un junior de 13 ani ce evoluează la Viitorul Zalău. Caravana “Eu sunt 12” a fost proiectul cu care a ajuns Balint la Zalău în 2015, acesta fiind impresionat de modul în care Ciurbe reuşea să “jongelze” cu mingea de fotbal.

Tânărul fotbalist zălăuan a ajuns în acest an în finala proiectului organizat de Federaţia Română de Fotbal, “Performanţa are viitor”, unde au fost selectaţi cei mai buni 11 jucători dintr-un total de 1.600, câţi s-au înscris la preselecţii.

Zece din cei 11 jucători cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani s-au reunit miercuri la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, sub comanda celor trei scouteri ai proiectului: Miodrag Belodedici, Ion Geolgău şi Jean Vlădoiu. Al 11-lea component este Robert Valentin Belei, descoperit de scouterii FRF în provincia Castellon, din Spania.

Echipa “Performanţa are Viitor”, a fost prezentă la finalul săptămânii trecute în Barcelona, efectuând câteva şedinţe de pregătire la baza sportivă Ciudad Deportiva Joan Gamper din Sant Joan Despi, unde se antrenează prima echipă a clubului FC Barcelona.

Cei 11 puşti s-au pregătit sub comanda tehnicianului Franc Carbo, cel care este managerul FC Barcelona Escola.

“FC Barcelona împărtăşeşte cu mândrie valorile sale sportive cu fotbalişti din toată lumea. Vizita echipei “Performanţa are Viitor” este o excelentă ocazie de a cunoaşte tinere talente din România, o ţară renumită pentru pasiunea sa pentru fotbal”, a declarat spaniolul.

Componenţii echipei “Performanţa are Viitor” au vizitat sâmbătă muzeul clubului FC Barcelona şi Stadionul “Camp Nou”, iar duminică au asistat la meciul dintre campioana Spaniei şi Eibar, din cadrul ultimei etape de campionat.

“Au fost mai multe etape de selecţie, prima având loc la Jucu, iar la sfârşitul ultimei faze, a venit la mine domnul Ion Geolgău şi m-a anunţat că Mario Ciurbe va face parte din echipa “Performanţa are Viitor”. Mario este un copil cu calităţi, fiind desemnat în repetate rânduri cel mai bun jucător al turneelor la care a participat cu clubul Viitorul. Un aport considerabil în ascensiunea lui Mario îl are clubul Viitorul, iar preşedintelui AJF Sălaj, Daniel Sabou, i se datorează participarea noastră la acest proiect. Ca să ajungi fotbalist consacrat, nu e suficient doar să fii talentat, iar noi vom încerca să-l susţinem cât mai mult pe Mario, pentru a ajunge la un club cunoscut din România”, ne-a declarat tatăl jucătorului.

Echipa “Performanţa are Viitor” este alcătuită din: Răzvan Andrei (Caraş-Severin), Mădălin Crivăţ (Argeş), Mihai Fabrizio Constantin (Argeş), Septimiu Kolbasz (Cluj), Răzvan Boiţă (Vaslui), Robert Marian Popescu (Dolj), Robert Dumitru Jerdea (Mehedinţi), Vlad Mario Ciurbe (Sălaj), Robert Sergiu Sava (Timiş) şi Robert Valentin Belei (provincia Castellon, Spania).

