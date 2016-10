“Un rezultat peste aşteptări” Marius Morar

HC Zalău a “spart gheaţa” şi pe teren propriu, după ce s-a impus duminică cu scorul de 25 – 19 (14 – 8) în faţa echipei SCM Craiova. Oltencele pregătite de Burcea ocupau locul patru în clasament înaintea disputei de la Zalău, în timp ce handbalistele conduse de Tadici ocupau poziţia a zecea. Situaţia din clasament a fost cu totul alta. Cu un joc foarte bun pe faza de apărare, dar şi cu o evoluţie de excepţie din partea portarului Paula Vişan, HC Zalău a condus în permanenţă pe tabelă. Vişan a apărat patru aruncări de la şapte metri, dar şi alte peste 15 aruncări din acţiune, având un aport decisiv victoria Zalăului.

Cea mai mare diferenţă s-a înregistrat în minutul 43, când Zalăul a condus cu 22 – 11, însă oaspetele s-au apropiat la 19 – 23, după ce Tadici a introdus o parte dintre jucătoarele de rezervă, a căror evoluţie a lăsat de dorit.

“Era normal ca soarele să răsară şi pe strada noastră. Fetele au jucat bine, şi-au făcut fiecare datoria, au practicat un joc de angajament. Din păcate, de la scorul de 22 – 11 s-a făcut 23 – 19, fiindcă au intrat jucătoarele de rezervă care, atunci când nu joacă se plâng că stau pe bancă, iar când intră în teren, joacă mai mult pentru adversar. Exceptând perioada de la 22 – 11 la 23 – 19, am avut o evoluţie foarte bună. Paula Vişan a avut un aport foarte important. A prins aruncări de la şapte metri, dar şi din acţiune, iar dacă te ajută şi apărarea, rezultatul se vede. Au fost, însă, şi momente în care am primit goluri destul de uşor. Rezultatul este bun, este peste aşteptările noastre, fiindcă este o echipă de top din România, în faţa căreia nu vor câştiga multe formaţii”, a declarat Gheorghe Tadici.

“Am spus şi înainte de meci că vom întâlni o echipă mai bună decât în sezonul trecut. Noi ne-am întrecut în ratări. Am avut în jur de 15 ratări din situaţie de “unu la unu”. De la mine, singurele jucătoare pe care pot să le remarc sunt portarii Stanciu şi Dumanska. Dacă nu marci, nu poţi să câştigi. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu fetele”, a precizat, de cealaltă parte, tehnicianul Craiovei, Bogdan Burcea.

În urma victorie de duminică, HC Zalău a acumulat 10 puncte, urcând pe poziţia a opta în clasamentul Ligii Naţionale. Sâmbătă, în cadrul rundei a opta, echipa antrenată de Tadici va evolua pe terenul Universităţii Cluj.

HC Zalău: Paula Vişan – Teodora Bloj (5), Ana Maria Dragut (4), Larisa Tamaş (4), Cristina Nica (4), Raluca Crap (2), Sabine Klimek (2), Roxana Rob (2), Valentina Panici (1), Ştefania Lazăr (1), Ana Ciolan, Andrada Trif şi Adina Cârligeanu. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

SCM Craiova: Florentina Stanciu, Mirela Paşca, Yulyia Dumanska – Larisa Landre (6), Cristina Zamfir (5), Daniela Băbeanu (2), Zeljka Nikolic (2), Oana Andrei (1), Carmen Şelaru (1), Jelena Trifunovic (1), Andreea Ianaşi (1), Yaroslava Burlachenko şi Anamaria Apipie. Antrenori: Bogdan Burcea (principal) şi Grigore Albici (secund)

Finanţator HC Zalău: Consiliul Judeţean Sălaj. Acţionari: Total AS, Ady Com, Inserco, Damco Press. Sponsor: Cento Group. Colaboratori: Multicom, Total AS, Avril, WestCompany, Hanul Drumeţilor, Cento Service, PMT4 Operation & Services Zalău, Brilliant Parc, Meseş Security, Tacon, Vidalis Holding, Meat Team Distribution. Parteneri media: Magazin Sălăjean, Sălăjeanul TV şi Accent Art.

