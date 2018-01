Un nou record de echipe participante la “Cupa AJF”

“Cupa AJF” este şi în acest an prima competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Sălaj, evenimentul fiind unul prin care se doreşte menţinerea echipelor participante în campionatele judeţene într-o formă bună pentru partea a doua a sezonului. Competiţia a ajuns în acest an la ediţia cu numărul XIX, echipele care doresc să participe la acest eveniment având posibilitatea să se înscrie până luni, 22 ianuarie.

26 de echipe au fost înscrise la ediţia anterioară, fiind cel mai mare număr de echipe participante din istoria competiţiei. În acest an, conducerea AJF Sălaj a decis ca întrecerea să se desfăşoare la trei categorii, prima pentru echipele din Liga a IV-a, a doua pentru cele din ultimul eşalon, iar în a treia competiţie vor evolua echipele de juniori A1.

Până ieri au fost înscrise 36 de echipe, cele mai multe provenind din Liga a V-a: Olimpia Rus, Agronova Dragu, ACS Tihău, Someşul Someş Odorhei, Someşul Letca, Largiana Românaşi, AS Creaca Jac, Năprădeana Năpradea, Cetatea Almaşu, Sporting Zalău, Stejarul Sîg, CS Barcău Tusa, Luceafărul Valcău, Voinţa Derşida, Voinţa Horoatu Crasnei, Olimpic Gîrceiu, Inter Pericei şi Gloria Ban.

Pe lângă cele 18 echipe din Liga a V-a, s-au mai înscris 11 cluburi din eşalonul patru: Rapid Jibou, Unirea Mirşid, CS Hida, Benfica Ileanda, Silvania Cehu Silvaniei, Cetatea Buciumi, Olimpic Bocşa, Sportul Şimleu, Flacăra Halmăşd, CS Crasna şi CS Barcău Nuşfalău.

În premieră, conducerea AJF a decis în acest an să organizeze Cupa care-i poartă numele şi pentru echipele de juniori, înscriindu-se şapte formaţii până în acest moment: CS Crasna, CS Barcău Nuşfalău, Flacăra Halmăşd, Sportul Şimleu, Silvania Cehu Silvaniei, Someşul Someş Odorhei şi Cetatea Buciumi.