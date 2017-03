Un fotbalist zălăuan, la lotul naţional de juniori Marius Morar

Transferat în vara anului trecut de la Viitorul Zalău la FC Kiss 2015 Baia Mare, fotbalistul zălăuan Alexandru Jula a fost convocat în premieră la lotul naţional Under 15 al României. Jucătorul va fi prezent la lotul naţional în data de 9 aprilie, reunirea urmând să aibă loc la Timişoara. Naţionala Under 15 va participa luna viitoare la un turneu în Italia, Galini World Cup, ce va avea loc în localitatea Perdenone.

Alexandru Jula a început fotbalul la Viitorul Zalău la vârsta de 6 ani, sub îndrumarea antrenorului Daniel Sabou, iar după opt ani a ales să se transfere la clubul maramureşean, care este unul dintre cele mai renumite la nivel de copii şi juniori din zona de Nord-Vest a ţării.

Jula este antrenat la FC Kiss 2015 Baia Mare de Ciprian Danciu, fost jucător în Liga I la Dinamo Bucureşti, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, Oţelul Galaţi, FC Argeş şi Gloria Bistriţa. Înainte să ajungă la clubul maramureşean, Alexandru Jula a fost curtat de mai multe cluburi de copii şi juniori din ţară, printre acestea numărându-se şi Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”.

