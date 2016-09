Un egiptean va reprezenta Zalăul la Campionatul Naţional de Culturism Marius Morar

Sala “Transilvania” din Sibiu va fi la finalul acestei săptămâni gazda Campionatului Naţional de Culturism şi Fitness rezervat seniorilor, eveniment la care vor fi prezenţi şi sportivi de la Clubul Sportiv Alfa Zalău. Printre reprezentanţii clubului condus de Liviu Unguruşan se numără şi egipteanul Mohamed Elshaer, culturist legitimat la Alfa Zalău în iarna acestui an, înaintea desfăşurării fazei zonale a Campionatului Naţional. Sportivul egiptean este stabilit în Cluj-Napoca, fiind căsătorit cu o clujeancă, iar din acest an reprezintă Clubul Sportiv Alfa Zalău.

“Este un culturist cu o musculatură bine definită şi cu o condiţie fizică foarte bună. Sunt convins că va face o figură frumoasă la Campionatul Naţional de la Sibiu”, ne-a declarat Liviu Unguruşan, preşedintele CS Alfa Zalău.

Mohamed Elshaer a ocupat locul trei la faza zonală a Campionatului Naţional, desfăşurată în luna aprilie, la Cluj-Napoca, în cadrul categoriei 80 de kilograme.

De la CS Alfa Zalău va participa la evenimentul de la Sibiu şi Raul Nicolae Tărău, un junior ce s-a clasat pe poziţia secundă la faza zonală de la Cluj-Napoca la categoria plus 75 de kilograme, obţinând astfel dreptul de a concura la “Naţionalele” rezervate seniorilor.

Alţi doi sportivi legitimaţi la clubul zălăuan, Cristian Pop şi Szeredai Krisztian Akos, au participat zilele trecute la “Grand-Prix-ul Pronutrition” de la Dej, concurs organizat sub egida Federaţiei Române de Culturism şi Fitness. Cristian Pop a evoluat în concursul de skandenberg, obţinând medalia de bronz la categoria 70 de kilograme, la care s-au înscris 20 de concurenţi.

Szeredai Kristian a evoluat în competiţia de bench press (împins haltera din stând culcat), clasându-se pe locul trei la final, în ciuda faptului că a fost la prima participare într-un astfel de concurs.

Campionatul Naţional de la Sibiu este programst vineri şi sâmbătă. Vineri seara va avea loc cântarul oficial şi şedinţa tehnică, iar concursul va începe sâmbătă dimineaţa, la ora 10.

Comentarii

comments