Un 2016 fără performanţe notabile

Marius Morar

A mai trecut un an. E o expresie clasică. Şi pentru sportul din Sălaj s-a mai încheiat un an, un 2016 cu bune şi mai puţin bune, ca în multe alte domenii. Per ansamblu, nu a fost un an rău, însă, privind în detaliu, au fost ramuri sportive sau sportivi de la care iubitorii fenomenului au avut aşteptări mai mari.

Voleiul, care a realizat cele mai mari performanţe în 2016, a câştigat Cupa României şi a obţinut medaliile de argint în campionatul intern. S-au repetat practic peformanţele din 2015, însă, a rămas un gust oarecum amar sau un regret pentru ratarea titlului de campioană. Per ansamblu, spectatorii au fost mulţumiţi cu ce s-a realizat în sezonul trecut, cu toate că, se vede pe faţa lor setea după un nou titlu, câştigat ultima dată în 2012. Actualul sezon pare a fi unul dintre cele mai disputate din ultimii ani, o spun şi specialiştii, dar o arată şi clasamentul. Eliminarea prematură din cupele europene a lăsat un gust amar în rândul multor suporteri, alţii spun că au înţeles situaţia şi că primordiale sunt cupa şi campionatul.

Echipa de handbal a terminat ediţia trecută a Ligii Naţionale pe locul 9, unul destul de modest, însă, la acest rezultat a cântărit mult lipsa interului Claudia Constantinescu. Au fost şi alţi factori care au contribuit la o astfel de clasare, însă, conducerea tehnică şi administrativă promite un sezon mai bun în actula ediţie. De altfel, handbalistele conduse de Tadici ocupă un meritoriu loc 3 la început de 2017, iar o clasare între primele cinci echipe din România la finalul sezonului ar fi peste aşteptările tuturor.

Fotbalul sălăjean la nivel de seniori este reprezentat în România doar de FC Zalău, după ce, în 2011, FC Silvania Şimleu Silvaniei s-a desfiinţat din cauza problemelor financiare. Echipa zălăuană se “scaldă” de opt sezoane în Liga a III-a, iar spectatorii prezenţi la meciuri sunt puţini per ansamblu, tocmai pentru faptul că şi-ar dori mai mult, visează la o reprezentantă în Liga a II-a.

La nivel de juniori, câştigătoarele fazelor judeţene a campionatelor organizate de Federaţie nu au reuşit să treacă în ultimii ani de fazele zonale, ceea ce rezultă că lucrurile nu merg în cea mai bună direcţie. Este adevărat că aria de selecţie nu poate fi comparată cu cea din multe alte judeţe, însă, marea problemă o reprezintă faptul că suntem corigenţi, dacă nu repetenţi din punct de vedere al bazelor sportive aflate în administrarea autorităţile locale.

La sporturile individuale, nu putem spune că am rupt gura târgului în 2016. S-au obţinut câteva medalii importante din partea unor sportivi, dar alţii au dezamăgit. Am avut, după mulţi ani, reprezentanţi la Jocurile Olimpice, însă, am devenit o ţară prea mică în lumea sportului pentru a mai spera într-o medalie la discipinele unde eram de speriat în anii anteriori.

Exceptând artele marţiale, Sălajul are tot mai puţini seniori în sporturile individuale, iar acest lucru ar trebuie să le dea de gândit celor care conduc sportul din judeţ, fie că vorbim de antrenori, directori de cluburi sau de instituţii sportive ori de autorităţi locale.

Cu toţii trebuie să înţelegem că sportul din Sălaj este pe un drum descendent, la fel cum este, de altfel, întreg sportul românesc. Până nu vom conştientiza din nou că trebuie să ne creştem valorile, să investim în ele, să le oferim baze sportive pentru antrenamente şi să întoarcem spatele, pe cât posibil, “mercenarilor” din străinătate, nu vom repeta rezultatele din anii anteriori.

Am ajuns pe primul loc în topul ţărilor europene cu cea mai mică rată a obezităţii, iar acesta este deja un semnal bun pentru cei care îşi propun să investească, din nou, în sportivii şi valorile noastre.

