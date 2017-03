“Tunarul” Mircea Tutovan, la borna 65 Marius Morar

Mircea Tutovan, omul care a revoluţionat voleiul românesc prin serviciile sale puternice din săritură şi care are o carieră impresionantă în “sportul la fileu”, împlineşte luni, 13 martie, vârsta de 65 de ani.

Sibian de origine, Tutovan a evoluat cea mai mare perioadă a carierei la Dinamo Bucureşti, cu care a obţinut zece titluri de campion al României, a câştigat Cupa Cupelor şi Cupa Campionilor Europeni. Are peste 300 de meciuri jucate pentru naţionala de seniori a României, cu care a obţinut şi două medalii de bronz la Campionatul European. Prima a cucerit-o în 1971, iar a doua, şase ani mai târziu.

În ’81, Tutovan a ajuns la Şimleu Silvaniei, cu ajutorul regretatului doctor Ioan Puşcaş.

“Era foarte greu să pleci de la Dinamo în acea perioadă. Era o vorbă: de la Dinamo pleci doar cu picioarele înainte”, povesteşte Tutuovan într-un intterviu acordat presei centrale, în urmă cu câţiva ani.

La Şimleu Silvaniei, Tutovan a pus umărul la formarea unei echipe competitive, ajunsă locul trei în România, după Dinamo şi Steaua. Cu formaţia de la poalele Măgurii, Tutovan a câştigat Cupa Balcanică, fiind, de altfel, cea mai mare realizare din istoria voleiului şimleuan.

A ajuns apoi la Zalău, unde avea să trăiască o “a doua tinereţe”, evoluând la Elcond Dinamo.

Lupta la titlu se dădea între Dinamo Bucureşti şi Steaua, iar echipa din Zalăul, sora mai mică a formaţiei Dinamo din Capitală, trebuia să cedeze meciurile de pe teren propriu.

Însă, într-un an, Tutovan le-a dat peste cap planurile dinamoviştilor, Zalăul câştigând cu 3 – 1 meciul de pe teren propriu.

“Ţin minte că mi-am chemat colegii la vestiare şi le-am promis primă dublă, deşi nu aveam voie să iau o astfel de decizie de unul singur, fiind militar la acea vreme”, rememorează Tutovan.

Stabilit în Zalău, Tutovan, mai are o singură legătură cu sportul care l-a consacrat, fiind spectator de lux la partidele de pe teren propriu ale echipei Volei Municipal.

