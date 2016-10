Trei culturişti sălăjeni au urcat pe podium la Cupa României Marius Morar

La o lună după ce a devenit în premieră vicecampion naţional la seniori, culturistul zălăuan Raul Elias Rad a urcat pe podium şi la Cupa României, desfăşurată la finele săptămânii trecute, la Casa de Cultură din Sâncraiu de Mureş. Sportivul legitimat la CS Alfa Zalău a obţinut locul I la tineret, în cadrul categoriei plus 75 de kilograme. Rezultatul realizat de Rad este unul foarte bun, având în vedere că este doar junior mic, având 18 ani, iar la Cupa României a concurat la tineret. Tot de la clubul condus de Liviu Unguruşan, egipteanul Muhamed Elsaher s-a clasat pe poziţia a patra la categoria plus 90 de kilograme. Sportivul originar din Egipt a concurat, însă, accidentat, neputând avea o prestaţie foarte bună în faţa publicului prezent la eveniment.

La Cupa României au participat şi reprezentanţi ai Clubului Gold-Gym Şimleu Silvaniei, cel mai bun rezultat fiind obţinut de preşedintele şi instructorul Ioan Laslo, care s-a clasat pe primul loc la culturism, în proba de masters, la categoria open. În cadrul aceleaşi categorii a urcat pe scenă şi Ioan Santavan, un alt sportiv legitimat la CS Gold-Gym Şimleu Silvaniei, acesta clasându-se pe poziţia secundă. Cel de-al treilea reprezentant al clubului şimleuan, Răzvan Belei, s-a situat pe locul patru în proba de body building classic, la categoria juniori – open.

La ediţia din acest an a Cupei României au fost prezenţi 96 de sportivi.

