Tradiţia continuă la Viitorul Zalău

Conducerea Clubului Viitorul Zalău a organizat şi în acest an tradiţionalul eveniment “Vine Moşul la Viitorul”, ajuns la cea de-a XI-a ediţie

Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău a organizat luni seara tradiţionalul eveniment “Vine Moşul la Viitorul”, ajuns la cea de-a XI-a ediţie. Fotbalişti şi antrenori consacraţi au fost invitaţi la acest eveniment de-a lungul anilor, printre care Ioan Andone, Helmut Duckadam, Eugen Trică, Alin Minteuan, Cristian Coroian sau Cristian Dulca, iar în ultimii ani, conducerea a preferat să invite jucători ce au cunoscut tainele fotbalului la Viitorul şi care activează la cluburi importante din România.

La evenimentul de luni au fost prezenţi copiii şi juniorii clubului Viitorul Zalău, părinţii acestora, directorul Casei de Cultură – Dinu Iancu Sălăjanu, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Sălaj – Daniel Sabău, care este fondatorul clubului şi trei jucători care au început fotbalul la Viitorul.

Dinu Iancu Sălăjanu a colindat împreună cu cei mai mici copii ai clubului Viitorul, după care, pe scenă şi-a făcut apariţia Moşul, pentru a oferi daruri. Pe scenă au urcat şi cei trei foşti componenţi ai clubului Viitorul, Alexandru Băican, Alexandru Cherecheş şi Ştefan Ţârlea. Transferat la Universitatea Cluj de la Viitorul, Băican evoluează în prezent în Liga a III-a, la Unirea Jucu. Cherecheş este jucătorul clubului Poli Timişoara, dar a fost împrumutat la formaţia din Liga a III-a, Performanţa Ighiu. Ţârlea evoluează în prezent la Centrul de Excelenţă de la Târgu Mureş.

Preşedintele AJF Sălaj, Daniel Sabou, i-a felicitat pe copii pentru performaţele înregistrate în decursul anului, încheind prin a le ura “Sărbători Fericite” atât lor, cât şi părinţilor prezenţi în sală.

“În primul rând, mă bucur că reuşim la fiecare final de an să organizăm acest eveniment, “Vine Moşul la Viitorul”, iar copiii primesc daruri din partea Moşului. Le merită pe deplin, fiindcă au obţinut rezultate bune şi în acest an, iar în vara anului viitor, spre să fie pe primul loc la toate categoriile. Îmi aduc aminte cum am început în 2004 pe maidane, iar acum beneficiem de o bază sportivă modernă, cu nocturnă. Invităm în ultimii ani foşti componenţi ai acestui club, fotbalişti ce evoluează la echipe cunoscute din România, tocmai pentru a vă convinge că la Viitorul se face performanţă”, a afirmat Daniel Sabou.

Toate grupele din cadrului clubului au fost invitate pe scena Casei de Cultură pentru a primi cadouri din partea Moşului, intrând într-o vacanţă binemeritată până în data de 9 ianuarie.



