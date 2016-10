“Titan Arena”, o bază sportivă pentru viitor Marius Morar

“Titan Arena” este noua bază sportivă de cinci stele din Sălaj, care a fost inaugurată sâmbătă după-amiaza. Alături de reprezentanţii firmei Titan Comerţ, la eveniment au participat o serie de colaboratori şi apropiaţi ai omului de afaceri, Nicolae Goarnă, printre aceştia numărându-se Călin Morar, primarul comunei Crişeni şi Daniel Sabou, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal, care au şi luat cuvântul.

Baza sportivă este situată la ieşirea din Zalău spre localitatea Crişeni, vis-a-vis de gară şi dispune de un teren de fotbal cu suprafaţă sintetică, al cărui dimensiune este de 60 metri lungime şi 40 de metri lăţime. Suprafaţa de joc poate fi folosită şi pentru două partide în acelaşi timp, fiindcă dispune şi de două terenuri de 40 de metri lungime şi 24 de metri lăţime. Suprafaţa de joc este una dintre cele mai moderne din Europa, “Evolution XQ50 Greenfield” la nivel naţional mai existând doar două astfel de suprafeţe sintetice, la Baza Sportivă de la Mogoşoaia şi pe Stadionul din Chiajna. Pentru terenuri de fotbal de dimensiuni normale dotate cu o astfel de suprafaţă sintetică, FIFA acordă 2 stele, ceea ce înseamnă că pot fi găzduite jocuri de Campionate Europene şi Mondiale sau meciuri de Europa League.

“Este un proeict mai vechi, pe care mi-l doresc de aproximativ doi ani. La un moment dat, a fost vorba de necesitate, fiind şi sponsorul clubului de fotbal Viitorul Zalău, însă, cel mai mult am făcut-o din dorinţa de a avea copiii unde să-şi desfăşoare activitatea. Am şi eu doi copii la clubul Viitorul şi am vrut să le ofer şansa de a se pregăti, alături de colegii lor, pe o bază modernă. Sunt un om de sport, fiind fost luptător de performanţă, iar dacă nu tot nu am investit într-o sală modernă de lupte, am decis să fac această bază sportivă. Am început construcţia în primăvara acestui an, iar lucrările au durat timp de trei luni. Am avut parte de parteneri foarte loiali, cărora le mulţumesc. Mi-am dorit foarte mult să finalizez lucrările în acest an”, a declarat Nicolae Goarnă, managerul firmei Titan Comerţ.

Terenul de fotbal a fost inaugurat cu un meci între echipele de juniori de la Viitorul Zalău şi Viitorul Cluj.

Baza sportivă dispune şi de un teren de padel. Padelul este un sport foarte asemănător cu tenisul de câmp, terenul arătând ca un acvariu, astfel de pereţii pot deveni al treilea jucător într-o echipă. Cei prezenţi la inaugurarea bazei sportive au avut posibilitatea să vadă ce înseamnă jocul de padel, instructorul de tenis Bogdan Cuceu făcând o scurtă demonstraţie alături de trei elevi de-ai săi.

Baza sportivă dispune de vestiare moderne, dar şi de un bar.



Comentarii

comments