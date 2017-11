Teodora Măgurean, românca din lotul echipei Hypo Viena: “Ştiam de la început că avem o misiune grea în faţa Zalăului”

Handbal Club Zalău a devenit sâmbătă seara prima echipă din handbalul feminin românesc ce obţine calificarea în grupele Cupei EHF, după ce în urmă, în urmă cu 16 ani, formaţia condusă de Tadici devena prima echipă ce se califică şi în grupele Ligii Campionilor.

HC Zalău a învins sâmbătă seara cu scorul de 29 – 21 formaţia austriacă, Hypo Viena, în cadrul manşei retur din faza a III-a preliminară a Cupei EHF. În tur, echipa lui Tadici s-a impus cu 30 – 22.

Zălăuancele au făcut spectacol în partida din retur, iar pe lista marcatoarelor şi-a trecut numele şi portarul Raluca Kelemen, care a reuşit trei goluri dintr-o poartă în cealaltă.

“Dubla” lui Trif şi golul marcat de Tamaş au făcut ca tabela să arate 3 – 0 după primele opt minute. Oaspetele au marcat primul gol în minutul nouă, iar trei minute mai târziu s-au apropiat la un singur gol în spatele Zalăului. Scorul a devenit egal în minutul 18, 5 – 5, dar time-out-ul solicitat de Tadici le-a trezit pe zălăuance la realitate, iar până la pauză, acestea s-au desprins la şase goluri, 13 – 7.

În partea a doua, HC Zalău a făcut spectacol, marcând câteva goluri din poartă-n poartă, trei astfel de reuşite aparţinându-i portarului Kelemen. Gheorghe Tadici şi-a permis să ruleze întreg lotul avut la dispoziţie, iar în ultimele zece minute, Zalăul a jucat doar cu rezervele.

“Mă bucur pentru victorie şi pentru calificare, este o premieră pentru handbalul feminin românesc. Am reuşit patru victorii în fazele preliminare ale Cupei EHF, ceea ce e foarte bine pentru handbalul feminin din România. Mă bucur că sala a fost plină. Sălăjenii au vrut să vadă un spectacol handbalistic, deşi, de regulă, după o victorie clară în deplasare, oamenii nu mai vin în număr atât de mare la jocul retur. Am încercat să facem şi puţin spectacol, iar pentru această calificare le mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut şi ne susţin în performanţa sportivă. Avem o echipă sută la sută românească, cu jucătoare tinere, care încep să confirme”, a declarat Gheorghe Tadici.

“Ştiam de la început că avem o misiune grea în faţa Zalăului. Am venit cu gândul de a practica un joc bun, ne doream victoria, poate chiar visam la calificare, dar atât am putut în momentul de faţă. Au fost momente când ne-am apropiat la două goluri, dar era aproape imposibil să întoarcem soarta calificării”, a declarat, de cealaltă parte, Teodora Măgurean, românca din lotul austriecelor.

Tragerea la sorţi pentru grupele Cupei EHF Este programată marţi, la Viena.

HC Zalău: Paula Vișan, Raluca Kelemen (3), Claudia Constantinescu (6), Larisa Tamaș (3), Cristiana Nica (3), Andrada Trif (3), Diana Nichitean (3), Dana Abed-Kader (2), Roxana Rob (2), Ana Maria Dragut (2), Raluca Irimia (1), Andreea Stângă (1), Valentina Panici, Sabrina Lazea, Alexandra Bojan și Ana Ciolan. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

Hypo Viena: Olga Sanko – Barbara Laszlo (4), Marina Topic (4), Gorica Acimovic (2), Teodora Măgurean (2), Claudia Wess (2), Elena Berlini (1), Mirela Dedic (1), Hildi Einarsdottir (1), Kitty Kiss (1), Edona Krasniqi (1), Miriam Schaupp (1), Sonata Vijunaite (1), Tatjana Barisic, Mona Magloth şi Stefanie Hirsch. Antrenori: Martin Matuschkowitz (principal) şi Ferenc Kovacs (secund)