Tenismenul Eric Verdeş, finalist la “Cupa Primăriei Oneşti”

În ciuda faptului că are doar 13 ani, tenismeul zălăuan, Eric Verdeş, a reuşit un rezultat notabil la categoria 14 ani în cadrul “Cupei Primăriei Oneşti”, competiţie din cadrul Circuitului Naţional. Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău şi pregătit de Constantin Carp a fost nevoit să treacă de trei adversari pentru a ajunge în finala categoriei, unde a cedat cu 7 – 6, 1 – 6, 1 – 6 în faţa lui Răzvan Aghion, de la CFR Iaşi, locul trei în clasamentul naţional la această categorie.

În primul meci de pe tabloul principal, Eric Verdeş a dispus în două seturi, 7 – 5, 6 – 2, de Alexandru Givan, de la Sportul Studenţesc, iar în sferturile de finală a câştigat cu 7 – 5, 3 – 6, 6 – 3 meciul cu dinamovistul David Perju. Zălăuanul s-a impus în trei seturi şi în semifinale, învingându-l cu 3 – 6, 6 – 1, 6 – 2 pe Mihai Negura de la CS Moldosport.

Eric Verdeş a evoluat şi în proba de dublu, unde l-a avut partener pe braşoveanul Albert Sebastian Chibulcutean, cei doi clasându-se pe poziţia secundă la categoria 14 ani, după ce au înregistrat două victorii şi o înfrângere în turneul final.

“Este un rezultat foarte bun pentru Eric Verdeş. Este pentru prima dată când ajunge într-o finală la un concurs din cadrul Circuitului Naţional. Verdeş este un tenismen de perspectivă, care dă dovadă de seriozitate în pregătire. A pierdut finala în faţa unui sportiv clasat pe locul trei la nivel naţional, mult mai bine cotat şi care are condiţii mai bune de pregătire. Erik se pregăteşte de două ori pe săptămână şi alături de Bogdan Cuceu (fost tenismen la CSM Zalău, n.r.), iar câd are posibilitatea se de plasează la Cluj pentru antrenamente, unde are posibilitatea să se pregătească împreună cu mai mulţi copii de vârsta lui”, a declarat antrenorul Constatin Carp.

Patrik Verdeş, fratele mai mic al lui Eric, sportiv legitimat tot la CSM Zalău, a evoluat în cadrul unui alt turneu desfăşurat la Oneşti, “Cupa de Primăvară”, participând la categoria 10 ani. Zălăuanul a pierdut în primul tur, fiind învins în două seturi, 0 – 6, 1 – 6, de gălăţeanul Radu Constantin Paisvant-Denilescu.

La finalul acestei săptămâni este programată la Oradea “Cupa 8 Martie”, concurs la care şi-au anunţat prezenţa şi tenismeni din Sălaj.

