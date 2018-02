Tenismenul Eric Verdeş, la un pas de lotul naţional

Unul dintre cele mai bune produse la ora actuală ale tenisului zălăuan este Eric Verdeş, tânărul de 13 ani legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău. În ciuda faptului că are doar 13 ani, zălăuanul evoluează la categoria 14 ani din vara anului 2016, fiind pregătit de Constantin Carp şi Bogdan Cuceu. Eric Verdeş se pregăteşte şi cu antrenorul clujean, Adrian Szabo, cel care l-a antrenat şi pe Marius Copil, unul dintre performerii tenisului din România.

Anul 2018 a început foarte bine pentru sportivul zălăuan, care a devenit vicecampion naţional în proba de dublu la categoria 14 ani, alături de Alexandru Giurea, de la CSS Petroşani. A fost o performanţă obţinută după o pauză de zece ani de secţia de tenis a Clubului Sportiv Municipal Zalău.

Zălăuanul a participat zilele trecute la Circuitul Naţional FRT – “Cupa Marin Bădin”, desfăşurat la Bucureşti, ajungând până în semifinale la dublu. Acesta a făcut pereche cu ploieşteanul Florentin Scarlat, cei doi fiind învinşi în semifinale de cuplul bucureştean format din Andrei Gherasim şi Carel Wessel, care au şi câştigat concursul.

La simplu, Verdeş a ajuns până în turul trei, unde a pierdut cu 6 – 2, 6 – 4 în faţa lui Cristian Marton, de la Dinamo Bucureşti.

În acest moment, Eric Verdeş se află pe locul 16 în clasamentul categoriei 14 ani, având şanse reale de a fi selectat în acest an în lotul naţional Under 14 al României. Pentru a putea fi selectat în lotul naţional, Eric Verdeş are nevoie de câteva rezultate notabile în perioada următoare, care să-l propulseze cel puţin o poziţie în clasamentul naţional. La lotul naţional vor fi selectaţi cei mai buni 15 tenismeni de la categoria 14 ani plus “numărul 1” al categoriei 12 ani.

“Eric Verdeş a avut şi anul trecut şansa de a ajunge în lotul naţional, dar nu a obţinut rezultate foarte bune la ultimele competiţii dinaintea selecţiei. Sperăm ca în acest an să fie selectat”, ne-a declarat Constantin Carp, antrenorul de la CSM Zalău.

Eric Verdeş urmează în aceste zile un program de recuperare, după care va începe pregătirea pentru competiţiile viitoare, intenţionând să participe la alte două Circuite Naţionale în perioada următoare. În luna mai este programat Campionatul Naţional, unde sportivul zălăuan are stabilit ca obiectiv câştigarea unei medalii.