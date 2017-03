Tenismenul Cornel Florean a câştigat pentru a treia oară “Cupa Tenski” de la Braşov Marius Morar

Cornel Florean, al treilea tenismen din România la categoria plus 50 de ani, a reuşit un nou rezultat notabil la finalul săptămânii trecute. Zălăuanul a participat la “Cupa Tenski”, competiţie desfăşurată la Braşov, la care au fost prezenţi aproape 100 de tenismeni – veterani din România.

Zălăuanul Cornel Florean a obţinut locul întâi la categoria plus 50 de ani. Fiind cap de serie, tenismenul legitimat la CSM Zalău a avut culoar liber în primul tur, iar în semifinale a dispus în două seturi, 6 – 3, 6 – 2 de Silviu Darolţi, de la CS Tenski Sport.

În finală, Florean l-a învins prin abandon pe Nemeth Csaba, de la Tenis Club 13 Sfântu Gheorghe. Sportivul maghiar a obţinut două victorii până în faza finală, câştigând în faţa tenismenilor Răzvan Asmarandei şi Călin Ursu, ambii de la CS Tenski Sport.

“A fost un concurs foarte bun, la care au participat tenismeni valoroşi. Mulţi dintre veteranii care evoluează în competiţiile din calendarul Federaţiei Române de Tenis sunt valoroşi. Contează, însă, foarte mult şi condiţia fizică, iar eu pot spune că mă menţin bine din acest punct de vedere. Este al treilea an în care particip la acest concurs şi de fiecare dată am reuşit să câştig la categoria la care am evoluat. În primii doi ani, am concurat la categoria plus 45, având sub 50 de ani, iar din acest an am trecut la plus 50”, ne-a declarat Cornel Florean.

Următorul concurs la care va participa zălăuanul este programat la Suceava, “Trofeul Cetatea de Scaun”, competiţie la care Florean a fost prezent pentru prima dată anul trecut, reuşind să se impună la categoria lui de vârstă.

Comentarii

comments