Tenismenii şimleuani s-au întrecut la "Cupa Moş Crăciun"

Clubul Sportiv Pro Tenis Şimleu Silvaniei a organizat în această săptămână cea de-a VI-a ediţie a “Cupei Moş Crăciun” la tenis de câmp, eveniment la care s-au întrecut peste 50 de sportivi din cadrul clubului condus de Barna Krisztian. Competiţia a fost organizată la diferite categorii de vârstă, desfăşurându-se miercuri şi joi.

Pe primul loc la categoria 7 ani (nivel începători) s-a situat Magyar Sara, iar la categoria 9 ani, tot nivel începători, s-a impus Papp Richard. Geiger Kira a ocupat prima poziţie la categoria 9 ani (nivel intermediar), iar Tudor Porcar a fost cel mai bun tenismen la categoria 10 ani.

Pentru sportivii avansaţi s-a organizat o competiţie la categoria 12 ani, câştigată de Daria Mandiuc.

“Aş dori să-i felicit pe sportivii pentru rezultatele din acest an, în special pe Geiger Mara, Kutasi Bence şi Szabo Bogdan, care au reprezentat Şimleul la numeroase competiţii naţionale şi internaţionale în acest an. A fost un an deosebit şi pentru Raul Dobai, sportiv crescut la clubul nostru, actualmente component al lotului naţional al Canadei. El s-a stabilit în Canada împreună cu familia, iar de curând ca câştigat turneul Tennis Europe la categoria 16 ani. Vreau să mulţumesc Primăriei pentru sprijinul acordat de-a lungul anului, dar şi părinţilor copiilor”, a declarat antrenorul Barna Krisztian.

Toţi participanţii au primit la final cupe, medalii şi dulciuri.

