Tenismena Demjen Eszter, dintr-o performanţă în alta Marius Morar

La vârsta de numai 10 ani, tenismena zălăuană, Demjen Eszter, a devenit deja cunoscută la nivel naţional. Sportiva pregătiă de Victor Puie a obţinut rezultate deosebite la competiţiile la care a participat în acest an. Ultima performanţă notabilă a fost înregistrată la Cupa României, competiţie rezervată copiilor cu vârste între 8 şi 10 ani, desfăşurată la începutul acestei luni.

Sportiva legitimată la CSM Zalău a reuşit să câştige întrecerea la feminin, după ce a obţinut cinci victorii pe tabloul principal din tot atâtea posibile. Demjen Esyter a câştigat patru din cele cinci meciuri cu scorul de 3 – 0, pierzând un singur set, în semifinale, când s-a impus cu 3 – 1 în faţa tenismenei Mara Moca, de la Romgaz Mediaş.

“Este o fată deosebită. În acest an a câştigat toate meciurile cu adversarele pe care le-a întâlnit la categoria ei de vârstă. Dacă se va pregăti la fel de bine în continuare şi va trata acest sport cu şi pe viitor cu aceeaşi seriozitate, îi prevăd un viitor frumos în tenisul de masă”, a declarat antrenorul Victor Puie.

În urmă cu o lună, sportiva zălăuană a realizat o altă performanţă, devenind, în premieră, dublă campioană naţională la categoria 8 – 10 ani. Tot în acest an, Demjen Eszter a mai câştigat “Paleta de Argint” la categoria ei de vârstă, iar în luna august a participat la Euro Mini Champ, cea mai importantă competiţie europeană la categoria 10 – 12 ani. În urma evoluţiei avute la acest concurs, unde a reuşit să se claseze între cele mai bune tenismene din Europa, Demjen Eszter a obţinut dreptul de a participa la “Top 16 Europa”, competiţie programată la finalul acestei săptămâni, în Belgia.

Demjen Eszter practică tenis de masă la CSM Zalău din luna aprilie a anului 2014.

