Start în lupta pentru promovare Marius Morar

Vineri, ora 15, Stadion Municipal

FC Zalău – FC Sibiu

După aproape nouă ani de la promovarea în Liga a III-a, conducerea clubului FC Zalău a anunţat în mod oficial la începutul acestui an că obiectivul echipei începând din returul acestei ediţii este promovarea în eşalonul secund al fotbalului românesc.

“Este un anunţ pe care, sunt convins că zălăuanii au vrut să-l audă de mai multă vreme, însă, o promovare într-o ligă superioară se obţine foarte greu. Ne dorim să ajungem în Liga a II-a, însă nimeni nu ne garantează că vom şi reuşi acest lucru. Avem susţinerea autorităţilor locale, iar acest lucru este esenţial. Am efectuat patru transferuri, ne-am mai fi dorit un atacant şi un fundaş, dar cred că putem obţine ceea ce ne dorim şi cu lotul pe care-l avem la dispoziţie în acest moment. Meciul cu echipa din Sibiu va fi unul foarte important, dar şi foarte dificil, însă, am încredere în băieţi şi sunt convins că vor da totul pe teren pentru a obţine victoria”, a declarat preşedintele Ioan Morar.

“Sper să obţinem un rezultat favorabil, pentru a putea intra cu adevărat în lupta pentru promovare. Sunt mulţumit de lotul pe care-l am la discopiţie, chiar dacă s-a mai dorit aducerea a doi jucători şi sper să ne continuăm şi în partea a doua forma bună pe care am avut-o în turul campionatului. O remiză sau un eşec în meciul cu cei din Sibiu ar face ca şansele la promovare să se diminueze, însă, noi vom lupta până la capăt, deoarece returul este lung”, a declarat antrenorul Constantin Olariu.

Partida dintre FC Zalău şi FC Sibiu este programată vineri, la ora 15, pe Stadionul Municipal. Intrarea la meci este liberă.

FC Zalău ocupă locul trei înaintea disputeide vineri, în timp ce adversara se situează pe prima poziţie, având un avans de cinci puncte

Programul complet al primei etape din retur: ASA Târgu Mureş II – CS Iernut, Metalurgistul Cugir – Avântul Reghin, CS Oşorhei – Viitorul Ulmeni, Unirea Jucu – FC Bistriţa, Sănătatea Publice Cluj – Gaz Metan Mediaş II, FC Zalău – FC Sibiu, Fotbal Comuna Recea – Recolta Dorolţ. Unirea Dej va sta.

Clasament:

1. FC Sibiu 14 11 1 2 32 – 17 34p

2. Fotbal Comuna Recea 14 9 3 2 27 – 13 30p

3. FC Zalău 14 9 2 3 23 – 11 12p

4. Sănătatea Cluj 14 8 3 3 23 – 12 27p

5. Metalurgistul Cugir 14 8 2 4 33 – 13 26p

6. Gaz Metan II Mediaş 14 7 3 4 29 – 22 24p

7. Unirea Jucu 14 7 2 5 25 – 19 23p

8. Viitorul Ulmeni 14 6 3 5 27 – 27 21p

9. Unirea Dej 14 4 7 3 20 – 15 19p

10. Avântul Reghin 14 6 1 7 18 – 19 19p

11. CS Iernut 14 4 1 9 25 – 36 13p

12. ASA Târgu Mureş II 14 4 1 9 18 – 30 13p

13. CS Oşorhei 14 2 2 10 14 – 26 8p

14. FC Bistriţa 14 2 2 10 13 – 42 8p

15. Recolta Dorolţ 14 1 1 12 12 – 37 4p

