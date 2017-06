Sportul românesc este în doliu: Gheorghe Guşet a făcut ultima piruetă… către Dumnezeu Marius Morar

Întreg sportul românesc este în doliu, după ce Gheorghe Călin Guşet, cel mai bun discobol român al tuturor timpurilor s-a stins din viaţă luni dimineaţa, în jurul orei 2.

“Acum câteva minute a pierdut bătălia cu viaţa. Se pare că Dumnezeu a avut alte planuri cu tine. Îţi mulţumesc pentru toţi cei 21 de ani petrecuţi împreună, pentru tot ce am realizat împreună în viaţă şi în sport! Ţi-am promis că voi fi lângă tine mereu si am fost până în ultimul moment al vieţii tale. Tu mi-ai promis înainte de operaţie ca te întorci la mine. E prima dată când tu nu te ţii de cuvânt. Te iubesc, aşa cum nu am iubit pe nimeni altcineva şi nimeni niciodată nu te va înlocui în inima mea!!! Drum lin dragostea mea. Dumnezeu să te odihnească în pace iubirea vieţii mele”, este mesajul postat pe Facebook de Lorena Boberschi, soţia fostului sportiv, la câteva minute după ce Guşet a pierdut lupta cu moartea.

Reamintim că multiplul recordman naţional şi balcanic la aruncarea greutăţii a ajuns joi în stare critică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, unde a fost diagnosticat cu disecţie de aortă, fiind apoi transportat de urgenţă la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, unde a suferit două intervenţii chirurgicale pe cord deschis.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

