Sportivii de la CS Dani-San Zalău s-au remarcat la Cupa României

Ediţia din acest an a Cupei României de Karate Do, versiunea WSF şi a Campionatului Naţional de Sanbon Shobu (un sistem de kumite care se încearcă a fi implementat şi pe plan naţional) a avut loc la finalul săptămânii trecute, la Târgu Secuiesc. La cele două evenimente a fost prezentă şi o delegaţie a clubului CS Dani-San Zalău, condusă de antrenorul Dan Chiş, care a participat şi în calitate de arbitru.

Sportii prezenţi la cele două evenimente au concurat la 450 de probe, iar karateka de la CS Dani-San au obţinut la final cinci medalii de aur, nouă de argint şi 32 de bronz.

Delegaţia zălăuană a fost alcătuită din: Dan Chiş, Mihail Chiş, Andrei Chiş, Darius Goron, Samuel Benţa, Erik Sava, Nagy Robert, Andrei Creţ, Alexandru Chende, Luca Moldovan, Mark Vicsi, Andreea Chende, Ştefania Costea, Sebastian Stejan şi Ariana Dalea.

“Mă simt împlinit că sportivii pregătiţi de mine şi-au confirmat valoarea la cele două competiţii. O parte dintre ei au pierdut locul I “pe muchie de cuţit”, ceea ce demonstează că diferenţa de valoare dintre sportivii clasaţi pe primele două locuri este foarte mică”, ne-a declarat antrenorul Dan Chiş.

Pentru sportivii clubului Dani-San Zalău urmează Campionatul European de Karate Do, versiunea WSF, programat în Cehia, în perioada 16 – 19 noiembrie.