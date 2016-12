Sportivii de la CS Dani-San Zalău, premiaţi la final de an Marius Morar

Conducerea clubului de karate Dani-San Zalău şi-a premiat şi în acest an sportivii pentru rezultatele înregistrate în 2016 la competiţiile naţionale şi internaţionale, evenimentul desfăşurându-se miercuri seara, în sala de sport a Şcolii Gimnaziale “Iuliu Maniu”. Dacă în anii anteriori, sportivii au primit tricouri şi treninguri, de această dată, antrenorul Dan Chiş le-a oferit agende şi pixuri cu sigla clubului.

“În primul rând, orice sportiv trebuie să deţină un caiet de stagiu, iar un alt motiv pentru care am ţinut să le ofer agende şi pixuri este faptul că am vrut să le transmit ideea de a îmbina activitatea sportivă cu cea şcolară, fără a se influenţa în mod negativ una pe alta.

De aceea a fost şi inscripţionat acel logo, “Disciplină, Caracter, Educaţie” pe fiecare agendă şi pix. Educaţia este pe primul loc”, a precizat Dan Chiş.

Alături de sportivii clubului, la evenimentul de miercuri au fost şi o parte dintre părinţi, iar antrenorul Dan Chiş a ţinut să-i premieze pe cei care au susţinut, într-un fel sau altul, activitatea clubului în decursul acestui an.

Campionatul Naţional de Karate-Do, Cupa României, Campionatul Mondial şi Campionatul European sunt doar o parte dintre competiţiile la care au participat în acest an karateka de la CS Dani-San, obţinând rezultate notabile.

Nu doar sportivii din cadrul clubului au obţinut rezultate deosebite în acest an, ci şi antrenorul Dan Chiş, care a devenit campion european şi în premieră campion mondial în proba de kata.

“Copiii s-au mobilizat exemplar la competiţiile la care au participat de-a lungul anului, iar o parte dintre ei au reuşit chiar să urce pe podium, ceea ce înseamnă că au făcut faţă cu brio multor provocări. Sunt convins că părinţii apreciază munca depusă de clubul Dani-San, tocmai de aceea îmi acordă încredere în educaţia copiilor lor”, a mai afirmat antrenorul Dan Chiş.



