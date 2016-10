Sportiva zălăuanului Călin Ciorbagiu, salt de 13 locuri în clasamentul WTA Marius Morar

Monica Niculescu, una dintre cele mai valoroase sportive din istoria tenisului românesc, a reuşit să urce 14 locuri în clasamentul WTA, după performanţa obţinută în urma căştigării turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari. Sportiva antrenată de zălăuanul Călin Ciorbagiu a urcat de pe locul 51 până pe poziţia 37, acumulând 280 de puncte, dar şi un cec în valoare de 34.677 de dolari.

Niculescu s-a apropiat astfel de cea mai bună clasare a ei din istorie, locul 28 WTA, ocupat în data de 27 februarie 2012.

Celelalte românce din clasamentul WTA sunt Simona Halep (locul 4 WTA), Irina Begu (locul 29 WTA) şi Sorana Cîrstea (locul 81 WTA).

Specialiştii spun că secretul succesului pentru tenismena din Slatina îl reprezintă faptul că sportiva se pregăteşte sub comanda aceluiaşi antrenor, zălăuanul Ciorbagiu, încă din momentul în care a început să practice tenisul.

Niculescu are 29 de ani, iar tenisul l-a început la vârsta de 6 ani, fiind peste două decenii de când acesta se pregăteşte sub îndrumarea zălăuanului Ciorbagiu.

Performanţa obţinută de Niculescu în Luxemburg reprezintă al treilea titlu WTA la simplu, în timp ce la dublu, sportiva are 7 concursuri WTA câştigate. În finala din Luxemburg, Monica Niculescu a învins-o în două seturi, 6 – 4, 6 – 0 pe ceha Petra Kvitova, locul 11 în clasamentul mondial.

Călin Ciorbagiu a practicat tenis la Palatul Copiilor din Zalău, sub îndrumarea veteranului Petru Bologa, iar cel mai bun rezultat a fost locul patru la nivel naţional cu echipa Palatului, obţinut la Cupa UTC.

Comentarii

comments