Sport: Cele mai importante COMPETITII pe care le poti urmari ACUM

Pentru pasionatii de sport, de-a lungul unui an, exista foarte multe competitii interesante, de mica sau de mare anvergura, in care au ocazia sa urmareasca evolutia jucatorilor preferati.

In majoritatea sporturilor, se organizeaza turnee si campionate la nivel national, european si mondial, iar fanii stau cu sufletul la gura, asteptand un rezultat pozitiv din partea echipei favorite sau a jucatorului pe care il sustin. In Romania, cele mai urmarite sporturi sunt fotbalul si tenisul, iar transimisunile in direct ale acestora se bucura de o mare audienta, chiar si la ore tarzii. Motivele pentru care popularitatea acestora este atat de mare sunt diverse, insa s-a observat o crestere a interesului odata cu aparitia pariurilor sportive, si, mai ales, a agentiilor de pariuri online. Prin intermediul acestora, cei interesati pot obtine castiguri insemnate de bani, asadar miza este mult mai mare!

Afla care sunt competitiile care se desfasoara in prezent in fotbal si tenis

Europa League

Acesta este al doilea campionat ca importanta din Europa, dupa Uefa Champions League, si are loc inca din anul 1971. Echipele care participa la aceasta competitie sunt cele care au avut rezultate foarte bune in turneele de pe plan national. Anul acesta, se desfasoara editia cu numarul 47, iar reprezentantele Romaniei, FCSB si CFR Cluj, au fost eliminate in play-off, in urma cu cateva zile. Acesta nu este, insa, un motiv pentru care trebuie sa renunti la a mai urmari meciurile care vor urma, pentru ca nivelul este foarte inalt, iar calitatea jocului este spectaculoasa! De asemenea, daca vrei sa faci totul mai interesant, poti incerca sa pariezi pe rezultatele viitoare ale partidelor in care se confrunta cele mai bune echipe de fotbal din Europa! Daca alegi agentiile online, te vei bucura de anumite avantaje, precum bonusurile primite, timpul economisit si usurinta cu care poti plasa biletele! Asadar, intra si verifica bonusul la Betano si nu uita sa tii cont de predictiile specialistilor, care se vor dovedi foarte pretioase pentru un castig insemnat!

Us Open

In tenis, cele mai importante competitii sunt cele de Grand-Slam. Punctele acumulate pe parcursul acestora sunt foarte ravnite pentru evolutia in clasamentul mondial, iar titlurile castigate fac mai valoros palmaresul oricarui jucator. Bineinteles, premiile in bani sunt foarte mari si cresc de la o etapa la alta. De exemplu, la Us Open 2018, cel care va reusi sa se impuna in cadrul competitiilor individuale, fie la masculin, fie la feminin, va incasa fabuloasa suma de 3,8 milioane de dolari! Acest turneu american este ultimul de asemenea anvergura care va avea loc in acest an si este in plina desfasurare in prezent. Daca esti interesat, poti afla predictiile de azi la tenis, informatii pe care le poti utiliza in avantajul tau, daca iti doresti sa pariezi! Reprezentanta Romaniei si actualul numar 1 mondial, Simona Halep, a fost eliminata din aceasta competitie inca de la primul meci, desi era considerata favorita. De aceea, in prezent, parerile in ceea ce priveste rezultatul finalei la feminin sunt impartite, iar foarte multi isi pun acum sperantele in legendara jucatoare de origine americana, Serena Williams.

Tu urmaresti, in general, competitiile sportive? Daca da, care sunt echipele sau jucatorii pe care ii vezi ca favoriti in acest final de an?