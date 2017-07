Şoc în fotbalul zălăuan: FC Zalău, la un pas de a se retrage din Liga a III-a Marius Morar

Situaţie cât se poate de delicată la FC Zalău, club care în urmă cu aproximativ o lună anunţa că obiectivul pentru sezonul viitor este promovarea în Liga a II-a. Luni după-amiaza a fost programată reunirea lotului, dar consilierii locali nu au aprobat încă proiectul de finanţare. Surse din anturajul clubului susţin că echipa riscă să nu mai primească niciun ajutor financiar din partea Primăriei, iar în aceste condiţii, preşedintele Ioan Morar se vede nevoit să retragă echipa din Liga a III-a.

Dintr-o echipă care şi-a propus ca obiectiv în noul sezon promovarea în Liga a II-a, FC Zalău ar putea deveni în scurt timp istorie, cel puţin la nivelul celui de-al treilea eşalon fotbalistic al ţării. Clubul condus de Ioan Morar şi-a programat reluarea pregătirilor pentru luni după-amiaza, însă situaţia este cât se poate de delicată. Autorităţile locale nu au aprobat încă proiectul de finanţare, iar surse din anturajul clubului susţin că sunt şanse mari ca echipa zălăuană să nu mai primească sprijin financiar din partea Primăriei Zalău.

Răspunsul venit din partea autorităţilor locale este cât se poate de elegant, dar lasă loc de interpretări.

“Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor sportive se află în plin proces de evaluare a acestora. După stabilirea eligibilităţii, va fi propusă atribuirea de sume nerambursabile pentru selectarea proiectelor propuse şi selectate. Propunerile vor fi analizate şi discutate în şedinţa de Consiliu Local, urmând să fie adoptată o hotărâre în acest sens, după care se vor întocmi şi semna contractele de finanţare nerambursabile cu entităţile sportive respective”.

Asupra clubului planează în continuare suspiciuni de evaziune fiscală, deşi Ioan Morar a afirmat săptămâna trecută că este vorba doar de un simplu control la club. Potrivit unor zvonuri apărute în ultimele zile, se pare că acesta este principalul motiv pentru care Primăria ar refuza să mai finanţeze clubul de fotbal din municipiu.

Însă, Ioan Morar susţine că motivul ar fi altul: “din câte am înţeles, problema o reprezintă faptul că nu ne-am îndeplinit obiectivul în sezonul 2015 – 2016, când am terminat pe locul 13, iar obiectivul era o clasare între primele opt echipe. Însă, după cum bine ştiţi, au fost acele probleme financiare, când ne-au fost blocate conturile, iar eu am girat cu maşina personală şi am dat şi alt fel de garanţii ca acest club să nu moară. Acum, că s-au rezolvat acele probleme financiare, nu ni se mai alocă bani. Am investit atâţia bani în această echipă, iar acum, când ne-am propus să promovăm în Liga a II-a, autorităţile nu mai par dispuse să ne ajute. Dacă problema este faptul că nu ne-am îndeplinit obiectivul în sezonul 2015 – 2016, de ce ne-a fost aprobat proiectul în sezonul trecut? Există document prin care am specificat în acel sezon că obiectivul este greu de îndeplinit, din moment ce scopul nostru era să scăpăm de datoriile către Finanţe”, a declarat dezamăgit Ioan Morar.

Oficialul clubului speră, totuşi, ca răspunsul Primăriei în ceea ce priveşte proiectul de finanţare să fie unul pozitiv.

“Am programat reunirea lotului în data de 10 iulie, am ajuns la o înţelegere cu noii antrenori şi cu cei doi acţionari, care sunt dispuşi să aloce aproximativ 300.000 de lei, iar situaţia este incertă la club. În urmă cu aproximativ o lună, am avut o întâlnire cu cei doi oameni de afaceri din Bihor, la care au participat atât primarul Ionel Ciunt, cât şi viceprimarul Teodor Balajel. De ce nu ni s-a comunicat atunci că acest club nu va mai fi finanţat de către Primărie? Trebuia să ni se spună atunci că acest club nu mai primeşte ajutor financiar şi nu mai purtam alte discuţii cu antrenorii şi cu cei doi oameni de afaceri. Sper, totuşi, ca echipa să nu fie lăsată de izbelişte”, a mai precizat Ioan Morar.

În timp ce autorităţile locale amână aprobarea proiectului de finanţare pentru FC Zalău, consilierii judeţeni au votat săptămâna trecută suma de 60.000 de lei pentru clubul din municipiu, jumătate din bani urmând a fi viraţi în prima parte a sezoului, iar ceilalţi, pentru retur.

Dacă FC Zalău nu avea susţinerea financiară necesară evoluţiei în Liga a III-a şi va fi nevoită să se retragă din competiţie, clubul va fi retrogradat în Liga a V-a, nemaiavând drept de promovare în al treilea eşalon timp de cinci ani.

FC Zalău a activat timp de nouă sezoane în Liga a III-a, eşalon în care a promovat în vara anului 2008, după ce a învins la baraj cu scorul de 1 – 0 campioana judeţului Maramureş, Spicul Mocira.