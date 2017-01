Şimleuanul Liviu Antal, liber de contract Marius Morar

Fotbalistul originar din Şimleu Silvaniei a evoluat în 2016 la Pandurii Târgu Jiu, unde a fost transferat sub formă de împrumut de israelienii de la Hapoel Tel-Aviv.

În vara anului 2015, fotbalistul şimleuan Liviu Antal a semnat un contract cu Hapoel Tel-Aviv, dar a evoluat destul de puţin la formaţia israeliană. Jucătorul originar din Şimleu Silvaniei a revenit în 2016 în campionatul din România, fiind transferat sub formă de împrumut la Pandurii Târgu Jiu. Clubul israelian nu şi-a respectat obligaţiile financiare faţă de jucător, astfel că Antal şi-a reziliat contractul cu Hapoel Tel-Aviv în această iarnă, devenind liber de contract.

“Din păcate, cei de la Hapoel nu şi-au respectat contractul. Am fost nevoiţi să reziliem contractul unilateral, la FIFA. Sunt convins că Liviu îşi va găsi echipă în această iarnă. Este un jucător foarte interesant pentru cluburile importante din Liga 1, dar şi pentru câteva formaţii din străinătate. Liviu este fostul golgheter al Romaniei şi unul dintre jucătorii importanţi ai campionatului nostru. Aşteptăm luna ianuarie, când vom alege cea mai bună soluţie pentru el. Cel mai probabil, işi va continua cariera în străinatate”, a declarat agentul jucătorului, Bogdan Apostu, pentru Gazeta Sporturilor.

Antal nu ia în calcul varianta de a rămâne la Pandurii, mai ales că formaţia gorjeană se confruntă cu probleme financiare, având oferte nu doar de la campioana Astra Giurgiu, ci şi de la alte formaţii din România.

“Într-adevăr, am devenit liber de contract, dar nu am luat încă nicio decizie. Am oferte din ţară şi din străinătate, le voi analiza şi voi lua o decizie în perioada următoare”, ne-a declarat fotbalistul.

Liviu Antal a început fotbalul la LPS Bihorul Oradea, iar la seniori, prima echipă pentru care a evoluat a fost Concordia Chiajna. În România, Antal a mai jucat la FCM Târgu Mureş, Oţelul Galaţi, cu care a devenit campion al României şi la FC Vaslui.

