Şimleuanul Liviu Antal a semnat vineri cu ciprioţii de la Anorthosis Famagusta Marius Morar

Şimleuanul Liviu Antal a părăsit din nou campionatul din România, după ce s-a despărţit în această iarnă de Pandurii Târgu Jiu, club ce se confruntă cu serioase probleme financiare. Fostul golgeter şi campion al României cu Oţelul Galaţi a fost curtat în această iarnă de câteva echipe de top din fotbalul românesc, dar a avut o serie de oferte şi de la echipe din străinătate.

În cele din rumă, Antal a decis să înceapă o nouă aventură în străinătate, semnând vineri contractul cu ciprioţii de la Anorthosis Famagusta, echipă situată pe locul nouă în campionatul din Cipru. Fotbalistul şimleuan va lucra la Anorthosis sub comanda lui Roni Levi, tehnician ce a antrenat şi în campionatul din România.

“Mă cubur că am ajuns la acest club, fiindă este una dintre cele mai iubite echipe din Cipru, fiind şi prima formaţie care a evoluat în Liga Campionilor. A contat mult şi faptul că voi fi antrenat de Roni Levi, un tehnician cu care am o relaţie bună încă din vremea când a antrenat în România”, ne-a declarat Antal.

Echipa din Cipru este cea de-a noua formaţie la care evoluează fotbalistul de 27 de ani, după Concordia Chiajna, FCM Târgu Mureş, Oţelul Galaţi, FC Vaslui, Genclerbirligi, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel Aviv şi Pandurii Târgu Jiu.

Comentarii

comments