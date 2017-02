Şimleuanul Ioan Laslo, premiat la alegerile Federaţiei Române de Culturism şi Fitness Marius Morar

Federaţia Română de Culturism şi Fitness (FRCF) şi-a ales sâmbătă conducerea pentru următorii patru ani, Adunarea Generală având loc la Hotelul “Select” din Sibiu. 55 de reprezentanţi de cluburi dintr-un total de 72 au fost prezenţi la eveniment, printre aceştia aflându-se zălăuanul Liviu Unguruşan, preşedinte CS Alfa Zalău şi şimleuanul Ioan Laslo, preşedinte CS Gold-Gym Şimleu Silvaniei.

Gabriel Toncean a fost reales preşedintele FRCF, iar Monica Mureşan a câştigat un nou mandat de vicepreşedinte.

Culturistul şimleuan, Ioan Laslo, a avut parte de o surpriză în cadrul evenimentului de la finalul săptămânii trecute, fiind premiat de orădeanul Iosif Lucuş, cel care în urmă cu aproximativ 30 de ani l-a învăţat tainele culturismului. Lucuş i-a înmânat şimleuanului un trofeu în semn de recunoştinţă pentru activitatea depusă de-a lungul timpului şi pentru aportul adus la promovarea imaginii Federaţiei Române de Culturism şi Fitness.

Cu sprijinul orădeanului Iosif Lucuş, care este şi secretarul Asociaţiei Judeţene de Culturism Bihor, Şimleu-Silvaniei a fost în urmă cu 30 de ani gaza primului concurs sub egida Federaţiei Române de Haltere şi Culturism. Totodată, Iosif Lucuş, pe care Ioan Laslo îl consideră ca fiind mentorul său, este organizatorul primului concurs oficial de culturism din România şi organizatorul concursului internaţional, “Trofeul Hercules”, eveniment ce are loc în fiecare an la Oradea.

“Vreau ca şi acest mandat să fie unul al faptelor, iar dezvoltarea federaţiei să continue. Nu promit nimic, faptele vorbesc. Le mulţumesc membrilor federaţiei pentru încrederea acordată şi le promit că nu-i voi dezamăgi”, a declarat Gabriel Toncean după ce a câştigat un nou mandat la conducerea FRCF.

