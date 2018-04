Simex Şimleu Silvaniei începe Campionatul Transilvaniei pe teren propriu

Futnetul sau tenisul cu piciorul, cum mai este cunoscut în România, ia amploare. Dacă ediţia din 2017 s-a desfăşurat sub o singură serie, din componenţa căreia au făcut parte şase echipe, competiţia se organizează în acest an sub două serii. Campionatul României de futnet va curpinde Campionatul Bucovinei şi Campionatul Transilvaniei, din cel de-al doilea făcând parte şi echipa sălăjeană, Simex Şimleu Silvaniei.

Şapte echipe se vor duela în Campionatul Transilvaniei, alături de şimleuani urmând să mai evolueze Tengo Salonta seniori, Tengo Salonta juniori, JSF Cluj Napoca, Victory Cluj Napoca, Futnet Timişoara şi o echipă din Oradea.

În cadrul primei etape, Simex va evolua pe teren propriu, împotriva formaţiei Tengo Salonta, echipă ce a câştigat anul trecut Cupa Mondială. Partida este programată sâmbătă, 14 aprilie, în Sala de sport “Măgura” din Şimleu Silvaniei, începând cu ora 13.

Simex Şimleu Silvaniei: Silviu Crişan, Garbacz Szilard, Lupo Csaba, Mihai Tătar, Flaviu Seiche, Codruţ Ardelean, Cristian Noje, Doru Sabău, Ciprian Spancioc, Călin Balotă şi George Pop. Antrenor: Dorel Biriş

