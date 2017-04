Schimbare de lider în Liga a IV-a Marius Morar

Etapa a XIX-a din Liga a IV-a de fotbal a însemnat schimbarea liderului. Rapid Jibou, formaţie ce a ocupat prima poziţie înaintea rundei de la finalul săptămânii trecute, a coborât pe locul patru, însă are un meci mai puţin disputat. Jibouanii au stat în runda de duminică, având în vedere că adversara acestora, Gloria Bobota, s-a retras din campionat. Fotoliul de lider a fost preluat de Unirea Mirşid, câştigătoarea eventului în sezonul trecut, formaţia antrenată de Marius Cozma câştigând cu scorul de 5 – 1 duelul cu CS Hida.

Flacăra Halmăşd a urcat pe poziţia secundă, câştigând cu scorul de 7 – 2 jocul de pe teren propriu cu AS Chieşd. Cetatea Buciumi a produs una dintre surprizele etapei, terminând la egalitate, 1 – 1 partida de pe teren propriu cu Dumbrava Gîlgău, una dintre favoritele la câştigarea campionatului. Şi Barcău Nuşfalău a obţinut doar o remiză pe terenul celor de la Olimpic Bocşa, jocul dintre cele două încheindu-se cu scorul de 2 – 2.

Un rezultat surprinzător s-a înregistrat şi la Crişeni, unde Realul din localitate a dispus cu 6 – 1 de Sportul Şimleu Silvaniei, după ce, scorul pauzei a fost 3 – 1.

Etapa viitoare este programată duminică, 9 aprilie, după următorul program: Sportul Şimleu Silvaniei – Benfica Ileanda, AS Chieşd – CS Crasna, Rapid Jibou – Flacăra Halmăşd, Barcău Nuşfalău – Gloria Bobota, Dumbrava Gîlgău – Olimpic Bocşa, Silvania Cehu Silvaniei – Cetatea Buciumi, Unirea Mirşid – Inter Pericei, Real Crişeni – CS Hida.

Rezultatele şi marcatorii:

Cetatea Buciumi – Dumbrava Gîlgău 1 – 1, 1 – 2 la juniori

Au marcat: Alexandru Florea (min. 75), respectiv Răzvan Ţoc (min. 41)

Flacăra Halmăşd – AS Chieşd 7 – 2, 4 – 4 la juniori

Au marcat: Andrei Chiş (min. 6, 29), Adrian Dregan (min. 41, 63, 82, 85), Gabriel Groza (min. 89), respectiv Ionuţ Moşincat (min. 35), Marius Arghilean (min. 54)

Inter Pericei – Silvania Cehu Silvaniei 0 – 4, 1 – 8 la juniori

Au marcat: Răzvan Pop (min. 55), Ionuţ Gherman (min. 74), Răzvan Cosma (min. 82), Eugen Bucur (min. 84)

CS Crasna – Benfica Ileanda 2 – 1, 4 – 1 la juniori

Au marcat: Nicolae Micle (min. 8, 90+3), respectiv Robert Petruţ (min. 56)

CS Hida – Unirea Mirşid 1 – 5, 2 – 4 la juniori

Au marcat: Pintea Victor (min. 72), respectiv Mihai Bode (min. 15), Marcel Mureşan (min. 18), Ciprian Pavel (min. 21, 73, 90+3)

Olimpic Bocşa – CS Barcău Nuşfalău 2 – 2, 0 – 4 la juniori

Au marcat: Cosmin Sabou (min. 15), Claudiu Mărcuş (min. 21), respectiv Ibrahim Jamilu (min. 45+1), Boldiszar Attila (min. 69)

Real Crişeni – Sportul Şimleu Silvaniei 6 – 1, 2 – 1 la juniori

Au marcat: Sorin Iacob (min. 10), Raul Hanga (min. 24), Bogdan Puşcaş (min. 34), Adrian Baidoc (min. 52), Sorin Iacob (min. 87), Cosmin Paşca (min. 90), respectiv Daniel Contraş (min. 44)

Clasament:

1. Unirea Mirşid 18 15 1 2 119 – 26 46p

2. Flacăra Halmăşd 18 14 3 1 67 – 24 45p

3. Dumbrava Gîlgău 18 14 2 2 89 – 17 44p

4. Rapid Jibou 17 14 2 1 65 – 15 44p

5. CS Barcău Nuşfalău 18 11 7 0 64 – 24 40p

6. Cetatea Buciumi 18 7 4 7 44 – 43 25p

7. CS Crasna 17 7 3 7 36 – 34 24p

8. Silvania Cehu Silvaniei 18 7 2 9 44 – 41 23p

9. Sportul Şimleu 18 7 2 9 45 – 57 23p

10. Benfica Ileanda 17 4 4 9 22 – 40 16p

11. Olimpic Bocşa 18 4 3 11 34 – 58 15p

12. CS Hida 18 4 2 12 29 – 77 14p

13. AS Chieşd 17 3 1 13 28 – 98 10p

14. Real Crişeni 18 2 3 13 23 – 63 9p

15. Inter Pericei 18 0 1 17 17 – 109 1p

