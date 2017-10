Schimbare de lider în Campionatul de Minifotbal “Titan”

Etapa a V-a a Campionatului de Minifotbal “Titan” a adus şi o schimbare în fotoliul de lider. Ocupanta locului întâi, Info Plus, a pierdut cu scorul de 1 – 3 partida cu STC Zalău, cele două făcând rocada în clasament în urma acestui rezultat.

Scorul etapei l-a realizat Cipricom Zalău, care a învins cu 12 – 5 Tenaris Zalău. Raul Vetişan a marcat toate cele cinci goluri pentru Tenaris, iar pentru formaţia adversă, Radu Pop şi-a trecut de cele mai multe ori numele pe lista marcatorilor. În formaţia celor de la Cipricom s-au regăsit şi doi foşti componenţi ai Armăturii Zalău, Marius Muntean şi Marius Cozma, ambii trecându-şi numele pe lista marcatorilor.

Meci disputat între Terra Kid Zalău şi Viitorul, echipa condusă de Remus Cliţan câştigând cu scorul de 7 – 6, după ce la pauză a condus cu 6 – 0.

Rezultatele complete şi marcatorii:

STC Zalău – Info Plus 3 – 1 (2 – 1)

Au marcat: Dacian Mastan (2) şi Bogdan Filip, respectiv Răzvan Bologa

Cavalerii Fluierului Zalău – Blue Team 5 – 8 (1 – 2)

Au marcat: Andrei Morar (2), Adrian Negrean (2) şi Szabo Robert, respectiv Paul Crişan (5), Tomy Ilieş, Carlos Puşcaş şi Alex Taloş

Tenaris Zalău – Cipricom Zalău 5 – 12, (3 – 8)

Au marcat: Raul Vetişan (5), respectiv Radu Pop (4), Marius Muntean jr. (3), Raul Zdroba (2), Claudiu Dragoş, Marius Cozma şi Marius Muntean

Titan Zalău – Cabana Trio Olaru 5 – 4 (2 – 1)

Au marcat: Marius Tarţa (2), Ionuţ Pripon (2) şi Raul Frătean, respectiv Ionuţ Magdaş (2) şi Sandu Pintea (2)

Terra Kid Zalău – Viitorul Zalău 7 – 6 (6 – 0)

Au marcat: Claudiu Băican (4), Daniel Băican (3), respectiv Alexandru Pop (3), Sergiu Bercean (2) şi Alex Şerban

Clasament:

1. STC Zalău 5 5 0 0 35 – 12 15p

2. Info Plus 5 4 0 1 35 – 10 12p

3. Terra Kid 5 3 0 2 23 – 25 9p

4. Cavalerii Fluierului 5 3 0 2 23 – 26 9p

5. Blue Team 5 3 0 2 22 – 29 9p

6. Cipricom 5 2 1 2 30 – 25 7p

7. Titan Zalău 5 2 0 3 19 – 27 6p

8. Viitorul Zalău 5 1 1 3 28 – 29 4p

9. Tenaris Zalău 5 1 0 4 21 – 32 3p

10. Cabana Trio Olaru 5 0 0 5 15 – 31 0p