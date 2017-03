Scandalul ecusoanelor din handbalul românesc se încheie abia la vară Marius Morar

“Iau în calcul varianta de a-mi da demisia din Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal”, a declarat Gheorghe Tadici, care este cea mai veche persoană din handbalul românesc în conducerea FRH.

Scandalul “ecusoanele” continuă în handbalul românesc, cel puţin până la vară. Discuţiile contradictorii legate de acest subiect durează de câţiva ani, iar în imposibilitatea de a-şi conduce echipa în picioare de pe margine au fost mai mulţi antrenori. Unul dintre ei este şi Gheorghe Tadici, managerul formaţiei HC Zalău. Tehnicianul cu care naţionala României a obţinut cel mai bun rezultat din ultimii 44 de ani face parte şi din Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal, iar regulamentul FRH nu permite un cumul de funcţii.

Primul meci din actualul sezon în care Gheorghe Tadici nu a putut să-şi conducă echipa în picioare de pe margine s-a desfăşurat la Craiova, în data de 4 martie, zălăuancele cedând cu scorul de 23 – 25.

“Rezultatul este consecinţă a regulamentelor anticonstituţionale”, a tunat Tadici după acel meci, considerând că i s-a luat un drept constituţional, de a profesa după 40 de ani de antrenorat.

“Este inadmisibil ca antrenorii să nu aibă voie să candideze şi să fie aleşi în Adunarea Generală. Handbalul nu poate fi făcut cu zugravi sau cu instalatori, cum nici construcţiile nu se pot face cu profesorii de sport, cu antrenori. Aceste articole sunt anticonstituţionale de ani de zile. Şi în legislatura trecută şi acum m-am luptat cu această problemă, am avut vreo 15 intervenţii pe această temă, dar sigur că nu i-a interesat. Vor doar să îndepărteze oamenii care deranjează. La IHF şi EHF nu se specifică nicăieri cum să se repartizeze ecusoanele. Este un abuz şi regulamentele sunt făcute împotriva Articolelor Constituţionale”, a mai afirmat Tadici.

Subiectul a fost pus din nou în discuţie la şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 14 martie şi, potrivit tehnicianului zălăuan, lucrurile par să intre în normalitate abia din sezonul următor. Până atunci, Gheorghe Tadici se vede nevoit să privească de pe bancă ultimele cinci meciuri din actualul sezon, neavând dreptul să se ridice în picioare decât atunci când jocul este întrerupt. Concret, Tadici nu va putea conduce echipe din picioare în partidele cu Universitatea Cluj, HCM Râmnicu Vâlcea (ambele pe teren propriu), cu Măgura Cisnădie (în deplasare), jocul de acasă cu CSM Bistriţa şi disputa din ultima etapă, de la Slobozia.

“Iau în calcul varianta de a-mi da demisia din Consiliul de Administraţie al FRH. Oricum, este o pierdere de vreme…”, a precizat Tadici, care este cel mai vechi om din handbalul românesc în conducerea Federaţiei Române de Handbal, aflându-se la al şaptelea mandat ca membru în CA.

Şi Remus Drăgănescu, fostul vicepreşedinte al FRH, consideră că statul şi regulamentul federaţiei sunt confuze.

“Totul pleacă de la Statut, unde antrenorul nu are drepturi, adică exact omul care “sapă” nu este consultat sau întrebat despre problemele handbalului. Am vrut să schimb acest aspect, faptul că antrenorul este egal cu oricine. Să luăm dreptul antrenorilor? Să luăm atunci şi drepturile observatorilor, arbitrilor, iar atunci o să fie Consiliu cu oameni de la agricultură! Aşa şi sponsorul care ţine cu o echipă este incompatibil”, a declarat Drăgănescu pentru prosport.ro.

Comentarii

comments