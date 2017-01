Scandal, interese sau poliţe plătite? Marius Morar

Am asistat la multe discuţii după meciul retur din 16-imile Cupei Challenge, pe care Volei Municipal Zalău l-a susţinut în Bosnia, în faţa celor de la MOK Jedinstvo Brcko, în urma căruia a ratat calificarea în optimile competiţiei. Am luat parte la multe discuţii, am primit o mulţime de telefoane, prin care oamenii m-au întrebat ce s-a întâmplat, de fapt, în Bosnia. Au fost surpinşi când au aflat rezultatul, aşa cum am fost şi eu, când am văzut că bosniacii conduceau cu 2 – 0, apoi cu 3 – 0, după care au câştigat şi “setul de aur”. Zalăul evoluase, de fapt, cu rezervele, ceea ce am observat după începerea partidei.

S-a scris mult despre “episodul Bosnia”… Unii au transformat meciul retur într-un adevărat scandal. N-am înţeles de ce. Mi-am pus întrebarea dacă nu cumva, la mijloc sunt anumite interese politice sau nişte poliţe de plătit. Am deschide, însă, un “capitol” despre care am putea povesti zile întregi. Nu ar fi exclus să ajungem chiar la ceva de domeniul SF-ului.

Revenind, însă, la meciul în sine şi la emilinarea din cupele europene, o spun sincer că mă aşteptam, aşa cum s-au aşteptat mulţi alţi zălăuani, să ne calificăm în optimi. Motivul îl ştim cu toţii, chiar dacă nu a fost făcut public: lipsa unui buget care să permită un parcurs lung şi în cupele europene. Se întâmplă şi la alte “case”. Arcada Galaţi, una dintre contracandidatele Zalăului la titlu, a părăsit cupele europene tot după un singur tur. Cei de acolo au făcut-o mai “elengat”. Au plecat la Novisad fără cei mai importanţi jucători, chiar şi fără antrenori, pierzând cu un categoric 0 – 3. Au câştigat cu 3 – 2 returul de miercuri seara, de pe teren propriu, dar în zadar. A fost o victorie prin care gălăţenii au părăsit cupele europene. Toată lumea mulţumită, niciun fel de “tam, tam” în presa locală, iar oamenii iubesc voleiul în continuare la fel de mult. Nici la ei nu a spus-o nimeni oficial, dar, sunt convins că tot lipsa banilor a fost motivul eliminării “elegante” din Cupa CEV.

La noi, e cu totul altceva. E altceva, nu pentru că s-a făcut vreo ilegalitate, nicidecum. E altceva, fiindcă oraşul este mic şi orice decizie este automat interpretabilă. Iar “postacii anonimi fără coloană”, abia aşteaptă să “muşte” ca o hienă, în speranţa că cineva va descoperi la un moment dat “rahatul” care, de fapt, nici nu există.

S-a procedat greşit în cazul “dublei” din cupele europene, nimeni nu spune contrariul, dar, situaţia este, oarecum, una de înţeles. Actualei conduceri i se poate reproşa faptul că nu a ieşit în faţă cu o declaraţie oficială înaintea celor două jocuri, în care ar fi lămurit situaţia financiară a clubului şi faptul că nu ne permitem un drum mai lung în cupele europene. Însă, de vină pentru acest lucru nu este doar conducerea de la Zalău, aşa cum am spus-o şi în editorialul anterior, ci întreg sistemul. Sistemul acesta corupt şi cu interese obscure ne-a adus în situaţia actuală, în care ne permitem să plătim jucătorii cu zeci de mii de euro într-un sezon şi să-i privăm pe suporteri să vadă meciuri de cupe europene. Cum s-au simţit zălăuanii în 2014, când nu au văzut nici măcar un meci de cupă europeană la Zalău, tot din cauza banilor? Revanşa conducerii de atunci a fost că echipa a devenit vicecampioană naţională şi a câştigat Cupa României.

S-au făcut tot felul de speculaţii, inclusiv cuvântul “pariuri” a apărut pe buzele unor zălăuani. Însă, după o lună de la eveniment, nimeni nu a ieşit în faţă cu ceva concret. Nimeni nu spune: “am dovezi clare că jucătorul x sau persoana y din cadrul clubului a jucat la pariuri”. Nici măcar despre apropiaţii acestora nu are nimeni dovezi că ar fi jucat la pariuri. Sunt zvonuri şi speculaţii despre care am putea vorbi zile întregi de acum înainte, iar cei care şi-ar dori să destabilizeze clubul, aşa cum şi-au dorit probabil şi până în vara anului trecut, ar fi cei mai satisfăcuţi.

Pe site-ul oficial al clubului de volei a apărut miercuri un comunicat din partea acţionarilor şi a preşedintelui clubului, în care se specifică faptul că măsurile luate după “episodul Bosnia” vor fi făcute public la finalul sezonului, când va fi analizată întreaga activitate a echipei din actuala ediţie. Iubitorii voleiului aşteptau un alt fel de răspuns…

Este clar că trăim într-o lume nebună şi devenim, de la o zi la alta, o ţară de rahat, în care, majoritatea dintre noi am fi cei mai fericiţi dacă “ar muri capra vecinului”. Şi, aş vrea să închei citându-l pe Radu Alexandru din Caţavencii. “Aş vrea ca toată planeta, în afară de România, să se transforme într-un deşert radioactiv, plin de mutanţi şi barbari. Poate doar aşa o să ajungem şi noi, comparativ, când toate caprele tuturor vecinilor au murit, să fim un loc fain. Nu chiar cel mai fain, dar măcar în Top 10”.

