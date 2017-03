În Sălaj s-a organizat prima competiţie feminină de oină Marius Morar

Sala de sport a Şcolii Gimnaziale Dragu a fost zilele trecute gazda etapei judeţene a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, cilcul gimnazial, la disciplina oină, competiţie intitulată începând din acest an şi sub numele de “Gimnaziada”.

Pe lângă întrecerea masculină, în acest an a avut loc, în premieră, şi o competiţie la feminin. Disputa masculină a fost câştigată de Şcoala Gimnazială Dragu, în timp ce la feminin, judeţul va fi reprezentat la faza interjudeţeană de Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu” Zalău.

Tot la Dragu s-a organizat şi Olimpiada Naţională pentru ciclul liceal, competiţie câştigată de Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” din Hida.

Pentru ciclul gimnazial la masculin, etapa interjudeţeană va fi organizată la Dragu, în data de 8 aprilie, iar o zi mai târziu se va desfăşura întrecerea feminină la Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu” din Zalău. Şi etapa interjudeţeană la ciclul liceal se va organiza tot în Sălaj, fiind programată în data de 13 aprilie, la Hida.

“Orice competiţie de oină este o adevărată sărbătoare a sportului naţional al României. Ţin să felicit toate echipele pentru faptul că au “îmbrăţişat” sportul naţional şi promovează identitatea naţională prin oină”, a declarat Cosmin Ardelean, profesor de sport la Şcoala Gimnazială Dragu.

