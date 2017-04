Sălăjeanul Vlad Morar, la al cincilea gol pentru Viitorul Constanţa Marius Morar

Transferat în iarna acestui an la Viitorul Constanţa, liderul Ligii I, fotbalistul sălăjean, Vlad Morar, are evoluţii bune sub comanda “regelui” Gheorghe Hagi. Formaţia de la malul mării a fost eliminată săptămâna trecută din sferturile de finală ale Cupei României, după ce a cedat cu scorul de 1 – 3 duelul cu echipa campioană a României, Astra Giurgiu, însă, Morar a ieşit şi de această dată în evidenţă.

Hagi a menajat o parte dintre titluari în duelul cu Astra, decizia tehnicianul nefiind înţeleasă de suporterii Viitorului, în timp ce Şumudică a folosit formula de bază.

În “11”-le Viitorului s-a regăsit şi Vlad Morar, jucătorul originar din Crişeni înscriind golul de onoare pentru echipa lui Hagi. Acesta a înscris în minutul 61 al meciului, la scorul de 0 – 2, învingându-l pe portarul Iliev cu un şut care a trecut mai întâi printre picioarele fundaşului Oros.

Pentru Vlad Morar este al cincilea gol în tricolul Viitorului, fotbalistul din comuna Crişeni înscriind luna trecută şi în poarta Stelei. Morar este fotbalistul care a reuşit primul hattrick din istoria clubului constănţean în Liga I, marcând trei goluri în decurs de 29 de minute în poarta celor de la ACS Poli Timişoara, într-un meci desfăşurat în cadrul etapei a 25-a.

