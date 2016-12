Sălăjeanul nevăzător Alexandru Bologa, medaliat cu aur la Openul Japoniei Marius Morar

Luna septembrie a acestui an i-a adus sălăjeanului Alexandru Bologa, originar din satul Derşida, un rezultat istoric. În ciuda faptului că a rămas complet orb de la vârsta de 7 ani, Alexandru Bologa a dorit să practice în continuare judo, sport pe care l-a început cu un an înainte de a rămâne nevăzător. În acest an, sălăjeanul a participat la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, unde a obţinut medalia de bronz, fiind primul romând medaliat la un astfel de eveniment. Până la competiţia de la Rio, sălăjeanul a obţinut şi alte rezultate notabile la concursuri desfăşurate în ţară, dar şi în străinătate.

Finalul acestui an i-a adus o nouă performanţă în judo, Alexandru Bologa fiind medaliat cu aur la Openul Japoniei pentru nevăzători. Bologa este student la două facultăţi în Cluj, iar vederea şi-a pierdut-o după ce a contactat un virus de la un câine. Medicii din România nu şi-au dat seama de prezenţa microbului, iar în momentul în care părinţii au făcut rost de bani şi au decis să-l ducă în Belgia, a fost prea târziu.

Alexandru Bologa are 21 de ani, fiind antrenat de Geanina Andreica şi Tamas Gergely.

