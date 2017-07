Sălăjeanul Adrian Micaş – de la AS Chieşd, la Universitatea Cluj Marius Morar

Ioan Ovidiu Sabău, manager “U” Cluj: “Parcă mă văd pe mine în tinereţe”

Specialiştii afirmă că principala calitate pe care trebuie să o aibă un tânăr pentru a face performanţă în sport este seriozitatea. Însă, mulţi tineri talentaţi se pierd tocmai din cauză că nu tratează cu seriozitate sportul pe care-l practică. Nu este şi cazul sălăjeanului Adrian Micaş, un fotbalist originar din chieşd, care va împlini 19 ani săptămâna viitoare.

Viitorul Zalău, primul club la care a fost legitimat

Ca mulţi alţi copii din comuna Chieşd, Adrian Micaş a început să practice fotbalul la echipa din localitatea natală. Avea 11 ani când a jucat primul meci de fotbal, la juniorii echipei AS Chieşd, dar încă nu fusese legitimat la club. Nici nu a mai fost nevoie deoarece, întâmplarea a făcut ca Viitorul Zalău să organizeze în 2010 o selecţie la Baza Sportivă din Hereclean, acţiune ce avea să-i schimbe viaţa lui Adrian Micaş.

“Mi-a plăcut de mic fotbalul, dar nu credeam că voi ajunge la un club atât de cunoscut din România. Am jucat câteva meciuri în echipa de juniori de la Chieşd, după care, într-o zi am văzut un afiş la şcoala din comună, pe care scria că se organizează selecţie la clubul de fotbal, Viitorul. Am zis că merită să-mi încerc norocul şi, împreună cu câţiva prieteni din comună, am participat la acea acţiune de la Hereclean. Domnului antrenor, Daniel Sabou, i-a plăcut mult de mine şi mi-a spus că, dacă eu şi părinţii mei suntem de acord, mă va legitima la Clubul Viitorul”, îşi aminteşte tânărul de aproape 19 ani.

“După primele antrenamente i-am spus că are calităţi şi va reuşit să facă performanţă în acest sport dacă va da dovadă de seriozitate. A fost urmărit şi de Ioan Ovidiu Sabău, iar dacă acesta l-a dorit la Universitatea Cluj, înseamnă că Adrian Micaş este un fotbalist cu reale calităţi. Mă bucur foarte mult pentru pasul pe care l-a făcut, aşa cum mă bucur şi pentru ceilalţi copii care au început fotbalul la Viitorul, iar acum evoluează la cluburi importante din România, chiar şi la echipe din afara ţării”, a afirmat Daniel Sabou, membru fondator al clubului Viitorul.



A participat la finala “Cupei Hagi-Danone”

Cupa Naţiunilor Danone este singurul turneu de fotbal destinat copiilor cu vârste între 10 şi 12 ani susţinut de FIFA, organizat la nivel internaţional încă din 2010, ambasadorul competiţiei fiind Zinedine Zidane. În 2010, grupul Danone a semnat un parteneriat cu Gheorghe Hagi, care a devenit ambasadorul competiţiei la nivel naţional, competiţia fiind redenumită “Cupa Hagi-Danone”.

Printre echipele ajunse în faza finală a acestei competiţii în 2010 s-a numărat şi Viitorul Zalău. Jucătorii pregătiţi de Daniel Sabou au câştigat dramatic faza zonală de la Cluj, la loviturile de departajare, obţinând una dintre cele mai mari performanţe din istoria clubului.

“Este o mare realizare atât pentru mine, cât şi pentru copii. Am ajuns între cele mai bine echipe din România la această categorie de vârstă, iar copiii au avut ocazia să-l cunoască pe “regele” fotbalului românesc”, afirma la acea vreme fostul manager al clubului Viitorul, Daniel Sabou.

Adrian Micaş a fost prezent la faza zonală de la Cluj, dar şi-a privit colegii de pe margine, fiindcă nu era încă legitimat la Viitorul.

“Am fost şi eu prezent la etapa de la Cluj, dar la acea vreme încă nu aveam legitimaţie de joc. Însă, actele mi-au fost rezolvate după câteva zile, iar la faza finală de la Constanţa am avut şi eu drept de joc”, precizează Micaş.

Ajuns la Viitorul, Micaş a fost transferat şi cu şcoala la Zalău, urmând cursurile Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”. În primul an, a fost nevoit să facă naveta de la Chieşd, după care, a primit loc de cazare într-un internat.



Patru ani la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare

Odată cu absolvirea clasei a VIII-a, Adrian Micaş s-a despărtiţ de Viitorul Zalău, fiind transferat la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare, unde l-a avut ca antrenor pe Dacian Nastai, cel care l-a descoperit şi pe fostul fundaş al Stelei, Florin Gardoş.

Echipa de juniori la care activa sălăjeanul Micaş a evoluat în Campionatul Naţional de juniori republicani, iar în al treilea an, LPS Satu Mare a câştigat seria din care a făcut parte, promovând în Liga Elitelor.

În sezonul recent încheiat, sătmărenii, cu Adrian Micaş în formula de bază, au câştigat Seria Vest din Liga Elitelor, calificându-se la turneul final alături de Dinamo Bucureşti, UTA Bătrâna Doamnă şi Viitorul Constanţa, ultima fiind câştigătoarea Seriei Est. Echipa sălăjeanul Micaş s-a situat pe locul patru la final, pierzând duelul din semifinale cu echipa din Constanţa, dar şi cel din finala mică, unde a întâlnit-o pe Dinamo.



Supervizat de Ioan Ovidiu Sabău

Fostul internaţional, Ioan Ovidiu Sabău a acceptat în urmă cu un an postul de manager al Universităţii Cluj, iar principalul său obiectiv în noul proiect al “şepcilor roşii” este de a creşte şi forma noi generaţii de fotbalişti. Consideră că acest lucru este chiar vital pentru Universitatea, echipă ce a luat-o de la zero în urmă cu un an, iar în această vară a promovat în Liga a III-a. “Alb-negri” speră să nu activeze mai mult de un sezon în al treilea eşalon, având ca obiectiv în noua ediţie de campionat promovarea în Liga a II-a.

“Moţul” a urmărit în ultimul an foarte mulţi jucători, în special din campionatele de juniori şi din Liga a III-a, iar printre fotbaliştii care l-au impresionat se numără şi sălăjeanul Adrian Micaş.

“Este un copil la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare cu calităţi foarte bune, parcă mă văd pe mine în tinereţe”, spunea Sabău în toamna anului trecut.

Fostul internaţional l-a urmărit pe Micaş în mai multe partide, iar în iarnă, după desfăşurarea unui amical între LPS Satu Mare şi echipa de seniori de la “U”, Sabău i-a propus fotbalistului din Chieşd un transfer la echipa clujeană.

“Este o onoare să ştiu că voi îmbrăca tricoul Universităţii Cluj, un club cu tradiţie în România. Este un pas important în cariera mea şi mă bucur foarte mult că voi juca pentru suporterii minunaţi pe care-i are Universitatea. Chiar dacă a luat-o de la zero, sunt convins că “U” va ajunge în scurt timp acolo unde-i este locul, în Liga I”, a declarat Micaş.



Al treilea sălăjean la “U”

Adrian Micaş este al treilea sălăjean din lotul Universităţii Cluj, formaţie la care au evoluat în sezonul trecut portarii Cristian Man şi Rareş Pop. Cei doi sălăjeni au concurat pentru postul de titular, Cristian Man regâsindu-se de cele mai multe ori în “11”-le de bază al “şepcilor roşii”. Dacă şi cei doi portari vor fi păstraţi în lotul Universităţii, Micaş va fi al treilea sălăjean care va face parte din lotul “alb-negrilor”.