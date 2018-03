S-a reluat Liga a IV-a de fotbal

Rapid Jibou – CS Barcău Nuşfalău a fost capul de afiş al primei etape din returul Ligii a IV-a, desfăşurat în urmă cu o săptămână, partidă încheiată cu victoria clară a formaţiei de pe malul Someşului. Flaviu Porumb a reuşit o “dublă”, în minutele 5 şi 65, iar pe lista marcatorilor şi-au mai trecut numele Andrei Teglaş şi Raul Brumar.

AS Chieşd a cedat cu scorul de 1 – 4 duelul de pe teren propriu cu CS Crasna, iar Benfica Ileanda a înregistrat surpriza etapei, remizând, 1 – 1, pe teren propriu cu Dumbrava Gîlgău. Gabriel Ţiriac a deschis scorul în minutul 14 pentru oaspeţi în remiza de la Ileanda, iar gazdele au restabilit egalitatea în minutul 64.

Liderul Unirea Mirşid s-a impus fără probleme în partida susţinută în deplasare, pe terenul formaţiei Silvania Cehu Silvaniei. Echipa pregătită de Mihai Bode a câştigat cu 4 – 1. Alexandru Pop a înscris pentru gazde în minutul 13, iar pentru Mirşid a marcat Maior Istvan, în minutele 11 şi 70, Toth Karoly, în minutul 31 şi Raul Iliese, în minutul 67.

Programul complet al etapei a XV-a: CS Crasna – Olimpic Bocşa, CS Hida – Rapid Jibou, CS Barcău Nuşfalău – Benfica Ileanda, Dumbrava Gîlgău – Real Crişeni, Sportul Şimleu – Cetatea Buciumi, Flacăra Halmăşd – Silvania Cehu Silvaniei, Unirea Mirşid – AS Chieşd.

Clasament:

1. Unirea Mirşid 14 13 1 0 73 – 11 40p

2. Rapid Jibou 14 12 0 2 80 – 21 36p

3. Dumbrava Gîlgău 14 11 2 1 63 – 14 35p

4. Sportul Şimleu 13 8 1 4 42 – 24 25p

5. Olimpic Bocşa 13 8 0 5 42 – 38 24p

6. Barcău Nuşfalău 14 7 2 5 57 – 22 23p

7. Real Crişeni 13 7 0 6 35 – 28 21p

8. CS Crasna 14 6 2 6 32 – 44 20p

9. Cetatea Buciumi 14 3 3 8 24 – 33 12p

10. AS Chieşd 14 4 0 10 22 – 67 11p

11. Silvania Cehu Silvaniei 14 3 2 9 27 – 67 11p

12. Benfica Ileanda 14 1 5 8 18 – 46 8p

13. Flacăra Halmăşd 14 2 2 10 21 – 62 8p

14. CS Hida 13 0 2 11 16 – 75 2p