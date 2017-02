Rezultate notabile pentru tenismenii sălăjeni Marius Morar

Sportivii de la CSM Zalău, Palatul Copiilor Zalău, Sergiu Carp Tenis Club Zalău şi CS Protenis Şimleu Silvaniei au fost angrenaţi zilele trecute în diferite concursuri de tenis de câmp, iar o parte dintre ei au obţinut rezultate notabile.

Andrei Brisc, sportiv legitimat la CSM Zalău şi pregătit de Constantin şi Gabriela Carp, a obţinut locul întâi la “Cupa Napoca”, în cadrul categoriei 16 ani, după ce a înregistrat trei victorii. Tot la “Cupa Napoca”, Kovacs Rudolf, un alt tenismen de la CSM Zalău, a pierdut în primul tur la categoria 10 ani. La aceeaşi categorie, dar la feminin, Oana Flonta a reuşit să urce pe primul loc, după ce a obţinut două victorii.

Erik Verdeş, un alt reprezentant al CSM Zalău, a participat zilele trecute la “Trofeul Marin Bădin”, din cadrul Circuitului Naţional FRT. Zălăuanul a câştigat primul meci în cadrul categoriei 14 ani, învingându-l în două seturi de dinamovistul Andrei Tănăsoiu, dar l-a pierdut pe al doilea, fiind învins de Alexandru Giurea de la Petroşani.

Alţi doi sportivi de la CSM Zalău, Cezara But şi Patrik Verdeş, au participat la “Trofeul Siroco”, turneu desfăşurat la Şuncuiuş. Cezara But a evoluat la categoria 12 ani, calificându-se în “turneul final de 4”, unde a ocupat poziţia a IV-a. Patrik Verdeş a concurat la categoria 10 ani, ocupând locul doi la final.

Şi CS Protenis Şimleu Silvaniei a avut reprezentanţi la turneul de la Şuncuiuş. Bogdan Szabo a obţinut locul doi, înregistrând două victorii şi o înfrângere. Mara Geiger, o altă reprezentantă a clubului şimleuan, a ajuns în turneul final al categoriei 12 ani, unde, printre adversare s-a numărat şi zălăuanca Cezara But. Duelul direct a fost câştigat în două seturi de tenismena de la CSM Zalău.

Ioana Lung, sportivă legitimată la Palatul Copiilor Zalău, a participat la “Cupa Napoca”, evoluând în cadrul categoriei 12 ani. Sportiva antrenată de Mihai Anca a evoluat direct în semifinale, câştigând în două seturi duelul cu tenismena clujeană, Briana Cuc. Zălăuanca a cedat, însă, în finală, în faţa orădencei Patricia Goina.

Daniela Cherecheş, sportivă legitimată la Sergiu Carp Tenis Club, a evoluat în a doua grupă principală, clasându-se pe locul trei la final, după ce a pierdut ambele meciuri.

