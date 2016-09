Rezultat istoric pentru secţia de tenis de masă a Clubului Sportiv Municipal Zalău Marius Morar

Demjen Eszter, sportivă legitimată la CSM Zalău, a devenit dublă campioană naţională la finalul săptămânii trecute, în cadrul Campionatului Naţional de Tenis de Masă rezervat categoriei 8 – 10 ani. Eszter este prima tenismenă din cadrul clubului care câştigă titlul naţional la această categorie de vârstă.

Ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Tenis de Masă rezervat categoriei 8 – 10 ani s-a desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Câmpulung Muscel, printre participanţi numărându-se şi sportivi legitimaţi la Clubul Sportiv Municipal Zalău.

După o evoluţie foarte bună la “Euro MiniChamps”, eveniment ce a avut loc luna trecută, în Franţa, fiind echivalent cu un Campionat European la categoria 10 – 11 ani, tenismena zălăuană, Demjen Eszter, şi-a reconfirmat valoarea la finele săptămânii trecute, la competiţia de la Câmpulung Muscel. Sportiva antrenată de Victor Puie s-a calificat între cele mai bune 16 tenismene din Europa la finalul competiţie din Franţa, iar la sfârşitul săptămânii trecute a devenit, în premieră, dublă campioană naţională.

La individual, Demjen Eszter a susţinut şase meciuri, pierzând un singur set până la finalul competiţiei. Tenismena pregătită de Victor Puie a obţinut o victorie în trei seturi chiar şi în semifinală, învingând-o pe Hilla Beatrice, de la CS Romgaz Mediaş, pe care a avut-o parteneră în proba de dublu. În finală, Demjen a dispus cu 3 – 1 de Ioana Baiaşu, de la CSM Buzău.

“Este un rezultat deosebit pentru Clubul Sportiv Municipal Zalău. Demjen Eszter este prima campioană naţională din istoria clubului la categoria 8 – 10 ani ani. În trecut, am mai avut doar vicecampioane naţionale. Eszter este o sportivă de mare perspectivă, are un caracter deosebit. Este o fată modestă, care dă dovadă de multă seriozitate atât în timpul pregătirii, cât şi la concursuri. Este o tenismenă de viitor nu numai pentru club, ci şi pentru România”, a afirmat antrenorul Victor Puie.

Sportiva zălăuană a obţinut un rezultat deosebit şi în proba de dublu, devenind campioană naţională alături de Hilla Beatrice, de la CS Romgaz Mediaş.

În finală, Demjen şi Hilla au învins cuplul format din Rad Ayana şi Reitler Elisa, ambele fiind legitimate la Clubul Copiilor din Carei.

Proba masculină la simplu a fost câştigată de Iulian Chiriţă, de la Pristavu Câmpulung Muscel, iar la dublu s-a impus cuplul format din Iulian Chiriţă şi Dragoş Bujor, acesta din urmă fiind legitimat la Steaua Bucureşti.

Comentarii

comments