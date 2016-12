Nemanja Tomic, căpitan Jedinstvo Brcko: “Nivelul voleiului din Bosnia este sub cel din România” Marius Morar

Adversar foarte accesibil pentru Volei Municipal Zalău în 16-imile de finală ale Cupei Challenge. Vicecampioana României a dispus fără nicio emoţie miercuri seara de bosniacii de la MOK Jedinstvo Brcko, învingându-i cu 3 – 0 în cadrul primei manşe din 16-imi. Oaspeţii, cu un lot foarte tânăr şi cu jucători fără experienţă, s-au apropiat cât de cât de valoarea echipei zălăuane doar în actul secund, pe care l-au pierdut la 21, după o serie de erori comise pe faza de construcţie de voleibaliştii zălăuani, care au jucat extrem de relaxaţi în setul doi.

Actul de debut s-a încheiat cu scorul de 25 – 10 în favoarea celor de la Volei Municipal Zalău, oaspeţii reuşind să blocheze în foarte puţine momente atacurile zălăuanilor.

Văzând diferenţa clară de valoare dintre cele două formaţii, antrenorul Marian Constantin a început parţialul trei cu jucătorii de rezervă, dar şi aceştia au avut o evoluţie incomparabil mai bună decât a oaspeţilor. Vlad Cuciureanu s-a evidenţiat printr-un joc bun pe centru atât la blocaj, cât şi în atac, în timp ce Miron a reuşit câteva servicii bune, chiar şi un as, la scorul de 18 – 10. Secundul zălăuan Rareş Bălean a avut şi el o serie de atacuri spectaculoase, fiind, de altfel, cel care a şi “închis” jocul la 25 – 12.

“A fost un meci uşor pentru noi şi antrenorii au putut să folosească toţi voleibaliştii din lot. Atmosfera din sală a fost extraordinară şi ne bucurăm că suporterii au fost din nou alături de noi. Adversarii noştri au avut un drum destul de greu cu o zi înaintea meciului, am înţeles că au întâmpinat şi ceva probleme. Cu siguranţă, returul va fi mai dificil pentru noi, dar cred că ne vom califica în faza următoare a competiţiei”, a afirmat căpitanul Zalăului, Leonardo Dal Bosco.

“Ştiam că echipa din Zalău este valoroasă, cu jucători foarte experiementaţi. Unii dintre ei joacă excepţional. Noi am jucat la fel cum o facem pe teren propriu. La meciurile noastre nu vin mai mult de 100 de spectatori, iar aici cred că au fost aproape 1000. A fost o atmosferă extraordinară. Suporterii şi atmosfera din sală sunt la fel ca jucătorii. Sincer, nu ne aşteptam să vină atâta lume la meci. Nivelul voleiul din Bosnia este sub cel din România. Echipele de aici sunt foarte valoroase în comparaţie cu ale noastre”, a precizat căpitanul bosniacilor, Nemanja Tomic.

În urma rezultatului înregistrat miercuri seara, zălăuanii se pot gândi deja la optimile de finală ale Cupei Challenge, unde, foarte probabil, se vor duela cu turcii de la Ziraat Bankasi Ankara.

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Mykola Rudnytskyi, Răzvan Mihalcea, Leonardo Dal Bosco, Karel Lintz şi Adrian Feher – libero. au mai evoluat: Filip Constantin, Mihai Tarţa, Rareş Bălean, Vlad Cuciureanu şi Cornel Miron. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

MOK Jedinstvo Brcko: Sasa Plavsic, Nemanja Tomic, Bojan Jocic, Stevo Ivanovic, Eldar Trakic, Danijel Lazukic şi Davor Dominkovic – libero. Au mai evoluat: Aleksa Mandic, Branko Pejic şi Elvis Tatarevic. Antrenor: Drago Teodorovic.

