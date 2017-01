Reunire fără doi jucători pentru vicecampioana României Marius Morar

Volei Municipal Zalău a efectuat marţi după-amiaza primul antrenament din 2017, însă, din lotul care s-a prezentat la reunire au lipsit coordonatorul Constantin Filip şi trăgătorul secund Rareş Bălean. Ambii jucători se află la lotul naţional de juniori, cu care participă în aceste zile la primul turneu de calificare pentru Campionatul Mondial.

Ceilalţi jucători, inclusiv voleibaliştii străini se pregătesc sub comanda antrenorilor Marian Constantin şi Bogdan Nicolae, urmând ca în primul meci din acest an, programat în data de 21 ianuarie, să întâlnească în deplasare campioana SCM Universitatea Craiova.

“Suntem pe locul doi în acest moment, la egalitate cu liderul Steaua Bucureşti. Este o adevărată luptă în acest sezon pentru prima poziţie şi, orice transfer făcut în această perioadă de principalele noastre contracandidate ar fi un dezavantaj mare pentru noi. Volei Municipal Zalău rămâne, însă, o forţă în voleiul românesc şi cu şanse reale în acest an la titlul de campioană. Suntem calificaţi şi în semifinalele Cupei României, o competiţie pe care noi am câştigat-o în ultimii doi ani. Sperăm să putem intra în posesia trofeului şi în acest an”, a afirmat libero-ul Adrian Feher.

Cei doi jucători aflaţi la lotul naţional de juniori se vor alătura echipei antrenate de Constantin şi Nicolae în cursul săptămânii viitoare.

