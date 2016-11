Remiză “cu cântec” între Barcău Nuşfalău şi Silvania Cehu Silvaniei Marius Morar

Etapa a 13-a din Liga a IV-a s-a desfăşurat duminică, fiind amânată în urmă cu o săptămână din cauza condiţiilor meteorologice. Derby-ul rundei, dintre Rapid Jibou şi Unirea Mirşid, s-a desfăşurat sâmbăta trecută, terminându-se la egalitate, scor 3 – 3. Acelaşi rezultat s-a înregistrat duminică şi în partida dintre Barcău Nuşfalău şi Silvania Cehu Silvaniei, însă, aceasta a fost o remiză “cu cântec”, la finalul căreia, preşedintele Silvaniei, Horaţiu Bogar, a fost agresat de mai mulţi jucători şi spectatori ai formaţiei gazdă.

Flacăra Halmăşd a profitat din plin de cele două remize, urcând pe poziţia secundă după victoria la limită obţinută pe teren propriu, 1 – 0 în faţa Cetăţii Buciumi.

Scorul etapei s-a înregistrat în partida dintre CS Crasna şi Inter Pericei, gazdele impunându-se cu scorul de 7- 3. Dumbrava Gîlgău nu a avut emoţii prea mari pe terenul celor de la Sportul Şimleu, câştigând cu scorul de 3 – 1, după ce avea avantaj de trei goluri în minutul 68.

Etapa viitoare este programată duminică, după următorul program: Silvania Cehu Silvaniei – Dumbrava Gîlgău, Unirea Mirşid – CS Barcău Nuşfalău, Real Crişeni – Rapid Jibou, CS Hida – AS Chieşd, Inter Pericei – Benfica Ileanda, Cetatea Buciumi – CS Crasna, Olimpic Bocşa – Flacăra Halmăşd, Gloria Bobota – Sportul Şimleu.

Rezultatele complete şi marcatorii:

Benfica Ileanda – CS Hida 4 – 1, 5 – 1 la juniori

Au marcat: Robert Petru (min. 5), Ionuţ Duma (min. 51 şi 88), Rareş Hossu (min. 83), respectiv Ionuţ Fechete (min. 79)

CS Crasna – Inter Pericei 7 – 3, 2 – 3 juniori

Au marcat: Darius Chechedi (min. 11), Rareş Groze (min. 20 şi 38), Nicolae Micle (min. 48), Szigyarto Zsolt (min. 67, 76), Rareş Ciaca (min. 83), respectiv Tibor Debre (min. 63), Bakai Krisztian (min. 65 şi 77)

Sportul Şimleu Silvaniei – Dumbrava Gîlgău 1 – 3, 0 – 0 la juniori

Andrei Chiş (min. 72), respectiv Răzvan Sabou (min. 17), Alin Sabou (min. 58), Flaviu Porumb (min. 68)

Flacăra Halmălşd – Cetatea Buciumi 1 – 0, 3 – 1 la juniori

A marcat: Răzvan Gal (min. 77)

CS Barcău Nuşfalău – Silvania Cehu Silvaniei 3 – 3, 6 – 1 la juniori

Au marcat: Kallai Viorel (min. 43), Codruţ Ardelean (min. 44 şi 50), respectiv Zoicaş Trandafir (min. 32 şi 35), Adrian Pop (min. 61)

AS Chieşd – Real Crişeni 4 – 2, 3 – 3 la juniori

Au marcat: Andrei Lăcătuş (min. 27), Mihai Gui (min. 44), Ionuţ Moşincat (min. 77), Marius Argylean (min. 89)

Clasament:

1. Unirea Mirşid 12 11 1 0 94 – 16 34p

2. Flacăra Halmăşd 13 9 3 1 47 – 19 30p

3. Rapid Jibou 12 9 2 1 35 – 12 29p

4. Dumbrava Gîlgău 12 9 1 2 55 – 12 28p

5. Barcău Nuşfalău 12 7 5 0 38 – 18 26p

6. Cetatea Buciumi 12 6 1 5 30 – 25 19p

7. CS Crasna 12 5 2 5 27 – 23 17p

8. Sportul Şimleu 13 5 2 6 37 – 38 17p

9. Silvania Cehu Silv. 12 5 1 6 28 – 26 16p

10. Benfica Ileanda 12 3 3 6 16 – 29 12p

11. Olimpic Bocşa 12 3 2 7 24 – 40 11p

12. CS Hida 12 2 2 8 16 – 51 8p

13. Real Crişeni 12 1 3 8 13 – 34 6p

14. AS Chieşd 12 2 0 10 19 – 80 6p

15. Inter Pericei 12 0 0 12 16 – 72 0p

