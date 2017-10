Reabilitarea Stadionului Municipal, mărul discordiei în şedinţa de Consiliu Local

Aflat de ani buni într-o stare deplorabilă, Stadionul Municipal din Zalău a intrat în vara acestui an într-un proces de reabilitare, iar autorităţie locale preconizează că lucrările vor fi finalizate în 2019. Proiectul privind “modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Stadionului Municipal” a fost aprobat joi, 26 octombrie, în cadrul şedinţei Consiliului Local, nu înainte, însă, de a exista câteva discuţii contradictorii privind reabilitarea stadionului.

Fostul viceprimar Claudiu Bârsan, consilier din partea PNL Sălaj, este de părere că demolarea clădirii vestiarelor şi construirea unei noi tribune ar fi fost o variantă mai bună, având în vedere că igrasia şi mucegaiul au pus stăpânire pe pereţii holurilor şi vestiarelor.

“Cunosc foarte bine stadiul acestei clădiri încă din vremea când eram viceprimar, pentru că am fost acolo cu o comisie de specialitate. Nu ştiu dacă această clădire mai poate fi finisată. Este o clădire plină de igrasie. Eu cred că ar trebui demolată şi aş fi vrut să avem şi o astfel de variantă. S-ar putea construi o tribună pe schelet metalic, cum vedem şi la alte stadioane, chiar şi la cel de la CFR Cluj, iar lucrurile ar arăta mult mai bine. Vestiarele şi celelalte clădiri au fost renovate şi în anii trecuţi, iar după şase luni, un an, lucrurile au revenit la starea dinainte. La fel se va întâmpla şi acum. Nu ştiu cât de eficient este să se investească nişte bani în actuala clădire. Probabil, în doi, trei ani vom avea, din nou, o echipă de fotbal în Liga a III-a, iar în acel moment, cred că ar fi foarte bine pentru toată lumea să avem şi o clădire a vestiarelor nouă şi o tribună nouă”, a declarat consilierul Claudiu Bârsan.

Răspunsul a venit din partea viceprimarului Teodor Balajel.

“În caietul de sarcini au fost prezentate ambele variante: şi cea de renovare, şi cea de demolare. Este adevărat că pentru majoritatea constructorilor, ar fi mai avantajos să demoleze acea clădire şi să o refacă de la zero. Noi am considerat că este nevoie să renovăm cât mai repede acest stadion, având în vedere că cel despre care se vorbeşte că se va construi în Dâmbul Morii, este într-o stare incipientă, doar la nivel de propunere. Actualul stadion este aproape de centrul oraşului şi vrem să se bucure toţi locuitorii Zalăului de facilităţile lui. Noi considerăm că, după ce vor fi finalizate lucrările, stadionul va fi la un nivel ridicat. Acum lucrăm la împrejmuire, vom face şi locuri de parcare, iar în 2018, vom continua cu lucrările la tribună, la acoperiş şi la suprafaţa de joc. Apreciem că în 2019, vom finaliza lucrările la Stadionul Municipal. În momentul în care noi am preluat administraţia, tribunele şi vestiarele erau într-o stare dezolantă. Singura investiţie care s-a făcut a fost o igienizare, care a necesitat un cost minimal”, a precizat viceprimarul.

“Varianta tehnică pe care ne-a propus-o proiectantul, de a construi un acoperiş şi a izola tribuna cu materiale moderne, va înlătura apa care se infiltrează acum prin pereţi şi duce la formarea igrasiei. Proiectantul ne-a dat asigurări în acest sens”, a răspuns şi primarul Ionel Ciunt.

Proiectul privind reabilitarea Stadionului Municipal se ridică la peste 13.000.000 de lei. Lucrările au început în vara acestui an, urmând ca în prima fază, să fie înlocuit gardul care împrejmuieşte stadionul. Până în 2019 va fi schimbată suprafaţa de joc, suprafaţa de pe pista de alergare, vor fi reamenajate sectoarele de atletism, va fi acoperită tribuna de deasupra vestiarelor şi vor fi renovate toate încăperile de sub tribună. În cadrul acestui proiect este inclusă şi reabilitarea sălii de box şi a clădirii în care se află centrala termică.

În luna septembrie a acestui an, la stadion au mai fost efectuate lucrări privind iluminarea pistei de atletism, suma totală a investiţiilor fiind de 33.000 de lei.