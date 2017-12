Rareş Bălean, între cei mai buni voleibalişti din România în 2017

Federaţia Română de Volei a făcut public şi la finalul acestui an un clasament al celor mai buni voleibalişti din România, iar în “Top 10” se află şi zălăuanul Rareş Bălean, devenit campion al României în vara acestui an cu Volei Municipal Zalău.

Pentru al doilea an consecutiv, primul loc în clasament este ocupat de Laurenţiu Lică, universalul transferat în vara acestui an de la Universitatea Craiova la Tricolorul Ploieşti. Poziţia secundă este ocupată de Nneka Onyejekwe, originară din Sălaj, voleibalistă ce a devenit campioana României în acest an cu Volei Alba Blaj.

Cristian Bartha, coordonatorul echipei Tricolorul Ploieşti ocupă locul trei, iar pe poziţia a patra se află fostul trăgător secund al Zalăului, Marian Bala, component al echipei Arcada Galaţi.

O altă voleibalistă legitimată la Volei Alba Blaj, Adina Salaoru, ocupă locul cinci, urmată de Adrian Aciobăniţei, care evoluează în Germania, la United Volleys Rhein-Man.

Cristina Cazacu, de la Ştiinţa Bacău, se situează pe poziţia a şaptea, iar Ioana Baciu, de la CSM Bucureşti ocupă locul opt. Pe poziţia a IX-a se situează centrul Arcadei Galaţi, Andrei Spînu, iar locul zece este ocupat de Rareş Bălean.

Bălean este un produs al Clubului Sportiv Şcolar Zalău, începând voleiul în clasa a V-a. Primul titlu naţional la obţinut cu echipa de minivolei a CSS-ului, iar prima convocare la lotul naţional a venit în clasa a IX-a, voleibalistul participând la Campionatul Balcanic cu naţionala de speranţe a României.

În 2013, Bălean a fost promovat la echipa de seniori a Zalăului, fiind cu dublă legitimare în primii ani. Rareş Bălean a devenit triplu vicecampion naţional cu formaţia zălăuană şi de două ori câştigător al Cupei României, iar în acest an a obţinut primul său titlu la seniori.

Echipa zălăuană a avut şi anul trecut reprezentant în “Top 10”, libero-ul Adrian Feher ocupând poziţia a IX-a.

FRVolei a întocmit şi un clasament cu cei mai buni cinci antrenori ai anului 2017, prima poziţie fiind ocupată de tehnicianul Craiovei, Dănuţ Pascu, cel care ocupă şi postul de selecţioner al naţionalei de seniori. Florin Grapă, de la Ştiinţa Bacău, se situează pe poziţia secundă, iar locul trei este ocupat de antrenorul Stelei, Bogdan Tănase.

Antrenorul campioanei Volei Municipal Zalău, Marian Constantin, ocupă locul patru, iar poziţia a cincea i-a revenit tehnicianului de la CSM Bucureşti, Iulia Pîslaru.