Rapid Jibou, campioană de toamnă în Liga a IV-a Marius Morar

Ultima etapă a turului Ligii a IV-a de fotbal a însemnat schimbarea liderului. Unirea Mirşid, campioana en-titre şi câştigătoarea fazei judeţene a Cupei României în sezonul trecut, a cedat cu scorul de 2 – 4 pe terenul echipei Dumbrava Gâlgău, rezultat în urma căruia, pe prima poziţie a urcat Rapid Jibou. Echipa antrenată de Marius Muntean a dispus cu scorul de 3 – 2 pe teren propriu de CS Hida, acumulând 35 de puncte, cu unul mai mult decât Unirea Mirşid, care a coborât pe poziţia secundă. Lupta pentru titlul de campioană judeţeană va fi extrem de încinsă în partea a doua a campionatului, având în vedere că ocupanta locului trei, Flacăra Halmăşd, are 33 de puncte, iar Dumbrava Gîlgău ocupă poziţia a patra cu 32 de puncte.

Rezultatele şi marcatorii ultimei etape a turului:

Rapid Jibou – CS Hida 3 – 2, 10 – 1 la juniori

Au marcat: Bogdan Rus (min. 32), Vlad Buda (min. 38), Mihai Molnar (min. 84), respectiv Darius Colcear (min. 21 şi 85)

CS Barcău Nuşfalău – Real Crişeni 4 – 0, 7 – 1 la juniori

Au marcat: Codruţ Ardelean (min. 61), Vasile Ciorba (min. 64 şi 79), Răzvan Ardelean (min. 88)

Benfica Ileanda – Cetatea Buciumi 2 – 6, 0 – 3 la juniori

Au marcat: Rareş Hosu (min. 3), Beniamin Ciobanu (min. 73), respectiv Ember Bogdan (min. 24), Vlad Lung (min. 33 şi 86), Răzvan Lazăr (min. 35 şi 37) şi Răzvan Nicorici (min. 90+2)

AS Chieşd – Inter Pericei 3 – 0, 5 – 2 la juniori

Au marcat: Ovidiu Cătană (min. 7), Petrică Lăcătuş (min. 40), Sergiu Ardelean (min. 77)

Sportul Şimleu – Silvania Cehu Silvaniei 3 – 0, 3 – 2 la juniori

Au marcat: Paul Ardelean (min. 5, 90+1), Cătălin Bence (min. 17)

Dumbrava Gîlgău – Unirea Mirşid 4 – 2, 3 – 1 la juniori

Au marcat: Răzvan Sabou (min. 19, 21, 44), Andrei Bene (min. 69), respectiv Raul Iliese (min. 7) şi Toth Karoly (min. 56)

Partida dintre CS Crasna şi Olimpic Bocşa a fost amânată.

Clasament: 1. Rapid Jibou – 35p.; 2. Unirea Mirşid – 34p.; 3. Flacăra Halmăşd – 33p.; 4. Dumbrava Gîlgău – 32p.; 5. CS Barcău Nuşfalău – 32p.; 6. Cetatea Buciumi – 23p.; 7. Sportul Şimleu – 20p.; 8. CS Crasna – 18p.; 9. Silvania Cehu Silvaniei – 17p.; 10. Benfica Ileanda – 13p.; 11. Olimpic Bocşa – 11p.; 12. CS Hida – 11p.; 13. AS Chieşd – 9p.; 14. Real Crişeni – 6p.; 15. Inter Pericei – 1p.

