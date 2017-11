Pugilistul Adrian Popuţea, în finala Campionatului Naţional

Eliminat în primul tur la ediţia de anul trecut a Campionatului Naţional de Box rezervat seniorilor, Adrian Popuţea a precizat că-şi propune să câştige cel puţin o medalie de bronz la ediţia din acest an.

“Eşecul de anul trecut m-a ambiţionat şi sper ca la ediţia din acest an să revin pe podium. După 15 ani în care am fost medaliat, cu excepţia anului 2016, cred că pot obţine o nouă medalie în acest an. Obiectivul clubului este o clasare pe podium, dar îmi doresc să ajung în finala Campionatului Naţional”, a declarat Popuţea înaintea evenimentului.

Campionatul Naţional de Box rezervat seniorilor se desfăşoară la Circul Globus din Bucureşti, iar la categoria +91 de kilograme, unde boxează şi sportivul de la CSM Zalău, s-au înscris 11 sportivi.

Popuţea a fost cap de serie, calificându-se direct în sferturile de finală, unde l-a învins la puncte pe Cristian Dumitru, de la Metrorex Bucureşti. Adversarul din semifinale a fost tot un bucureştean, Daniel Burciu, de la Dinamo Bucureşti. Pugilistul pregătit de Ioan Dragoş l-a învins şi pe sportivul de la Dinamo, asigurându-şi medalia de argint.

Finalele sunt programate vineri seara, începând cu ora 20, iar finala categoriei +91 de kilograme va fi penultima din concurs.

Adversarul lui Pupouţea din finală este campionul mondial, Mihai Nistor, legitimat la Steaua Bucureşti, cel care la ediţia de anul trecut l-a învins în primul tur pe sportivul zălăuan.

Campionatul Naţional rezervat seniorilor se desfăşoară la zece categorii de greutate.