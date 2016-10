Pugiliştii zălăuani urcă în ring la “Naţionalele” de la Târgu Jiu Marius Morar

Oraşul Brâncuşi, din Târgu Jiu găzduieşte în această săptămână Campionatul Naţional de Box rezervat juniorilor, eveniment la care vor urca în ring peste 180 de pugilişti de la cele mai importante cluburi din România.

Clubul Sportiv Municipal Zalău are patru reprezentanţi la acest eveniment, toţi patru fiind pregătiţi de antrenorul Ioan Dragoş. Cele mai mari şanse la obţinerea unei medalii le au Paul Magdaş, care a fost convocat în acest an şi la o acţiune de pregătire a lotului naţional de juniori şi Darius Forai, primul boxând la categoria 75 de kilograme, iar al doilea, la plus 80. Tot la categoria 75 de kilograme urcă în ring Adrian Turca, iar cel de-al patrulea reprezentant al clubului zălăuan este Cristian Pece, care evoluează la categoria 70 de kilograme.

“Cele mai mari şanse la medalie le au Paul Magdaş şi Darius Forai. Este o competiţie disputată, cu mulţi sportivi la toate categoriile. La categoria plus 80 de kilograme sunt 16 participanţi, la 75 de kilograme s-au înscris 14 pugilişti, iar la categoria 70 sunt tot 16”, ne-a informat antrenorul Ioan Popa.

Toţi cei patru pugilişti zălăuani au câştigat meciurile din cadrul optimilor de finală, iar miercuri după-amiază boxează pentru accederea în semifinalele categoriilor.

Competiţia de la Târgu Jiu a început marţi după-amiaza şi se încheie sâmbătă, cu finalele la fiecare categorie.

