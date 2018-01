Pugiliştii de la CSM Zalău au început anul cu un stagiu de pregătire

Pugilitşii de la Clubul Sportiv Municipal Zalău au început anul cu un stagiu de pregătire la Băile Tăşnad. 14 sportivi aflaţi sub comanda antrenorilor Ioan Dragoş şi Ioan Popa îşi încarcă bateriile în aceste zile pentru competiţiile la care urmează să participe în acest an.

Armand Aciu, Paul Muste, Vlad Copceac, Marinel Zaharie, Bogdan Mierloi, Denis Stoica, Cătălin Popa, Adrian Popuţea, Cristian Silaghi, George Sabău, Vlad Mocanu, Darius Forai, Paul Magdaş şi Adrian Turca sunt cei 14 pugilişti zălăuani care efectuează pregătire fizică centralizată.

“Efectuăm zilnic trei antrenamente, primul, de la ora 7, al doilea, de la ora 10:30, iar ultimul, de la ora 16. Am ales Băile Tăşnad pentru că avem condiţii bune atât pentru pregătire, cât şi de recuperare. După ce ne întoarcem din cantonament, vom participa la câteva gale de verificare, iar prima competiţie oficială este programată la începutul lunii martie, Cupa României la feminin”, a declarat Ioan Dragoş.

Per ansamblu, antrenorul zălăuan s-a declarat mulţumit de rezultatele obţinute în 2017 de sportivii săi.

“A fost un an destul de bun, cu toate că la juniori, mă aşteptam la rezultate mai bune”, a mai afirmat Dragoş.

Patru dintre pugiliştii prezenţi în cantonamentul de la Tăşnad au fost incluşi la finalul anului 2017 în clasamentul celor mai buni sportivi ai CSM Zalău: Adrian Pupuţea (locul doi), Darius Forai (locul şapte), Paul Magdaş (locul opt) şi Vlad Mocanu (locul nouă).